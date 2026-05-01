La FEDOM inaugura su primera Liga Juvenil Doble A y la dedica a Nelson Cruz La Federación Dominicana de Béisbol estrenó un nuevo escalón en su pirámide de desarrollo con una jornada inaugural que dejó pitcheo dominante, victorias contundentes y el pitcheo de honor de uno de los grandes del béisbol dominicano.

El béisbol juvenil dominicano tiene una nueva casa. La Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) inauguró oficialmente la Liga Primera de Béisbol Juvenil Nacional Doble A, un torneo que nace como un eslabón clave en la cadena de desarrollo de los futuros peloteros del país, y que en su primera edición lleva el nombre de uno de los bateadores más temidos que ha producido la República Dominicana: Nelson Cruz.

El acto inaugural se celebró en las instalaciones de la IPL Academy, donde Cruz realizó el pitcheo de honor ante la mirada de directivos, jugadores y familias que llegaron a presenciar el nacimiento de esta nueva competencia.

Una apertura para el recuerdo

Cuatro equipos se llevaron la victoria en la jornada de debut: Go-Chiqui, Warriors de Santiago, Halcones del Sur y un cuarto conjunto que también sumó sus primeros tres puntos. Pero si hubo un protagonista claro del día inaugural, ese fue el lanzador Ediel Ponce de La Rosa, abridor del equipo Go-Chiqui de Monseñor Nouel.

Ponce de La Rosa salió al montículo en el play A y fue una pesadilla para los Titanes del Este. Completó siete entradas, cedió apenas cuatro sencillos, regaló un solo boleto y abanicó a nueve bateadores rivales. El marcador final fue un contundente 10-0 que dejó en claro que Go-Chiqui llegó a competir en serio. El lanzador perdedor fue Juan Carlos Saavedra.

Un nombre que pesa y motiva

Dedicar esta liga a Nelson Cruz no es un gesto menor. El jardinero y bateador designado oriundo de Monte Cristi es uno de los jonroneros más prolíficos en la historia de las Grandes Ligas, con más de 460 cuadrangulares en su carrera en MLB. Su trayectoria es exactamente el tipo de historia que la FEDOM quiere que los jóvenes peloteros dominicanos conozcan, admiren y aspiren a replicar.

Su presencia en el acto inaugural, realizando el pitcheo de honor, convirtió el momento en algo más que una ceremonia protocolar. Fue un mensaje directo a los jugadores: el camino que ustedes comienzan hoy, él ya lo recorrió.

Un nuevo escalón en la pirámide

La creación de esta Liga Juvenil Doble A responde a una necesidad real del béisbol dominicano: ofrecer más competencia organizada y de calidad a los jóvenes talentos que están en la transición entre las categorías menores y el béisbol profesional. Con este torneo, la FEDOM amplía su estructura de desarrollo y da más oportunidades a los prospectos que buscan hacerse notar ante los ojeadores de las organizaciones de Grandes Ligas.

El béisbol dominicano sigue construyendo su futuro, un lanzamiento a la vez.