La fortuna de Manny Machado: ¿de cuánto es el patrimonio neto del Ministro de la Defensa en 2023? En 2019 Manny Machado firmó un lucrativo contrato de 10 años y $300 millones con los Padres que durante ese tiempo, fue el contrato de agente libre más grande en la historia de los deportes norteamericanos. Más adelante con su extensión en febrero pasado por 11 años y $350 millones se convirtió en el pelotero latino mejor pagado.

11/07/2023 · 10:21 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Manny Machado, el jugador de béisbol profesional dominicano-estadounidense, tercera base y campocorto de los Padres de San Diego de la Major League Baseball (MLB), desde su debut en 2012 ha sido uno de los nombres claves de este deporte. Ha ganado múltiples premios y fue nombrado seis veces All-Star de la MLB. Firmó un acuerdo masivo con su equipo actual en 2019 y fue el contrato más rico en la historia de los deportes norteamericanos en ese momento. Por eso, en este artículo hablaremos del patrimonio neto de Manny Machado en 2022.

Edad: 31

Salario $ 31,8 millones (anuales)

Patrocinadores: Nike, Rawlings, Petco, Alienware, Pandora, McDonalds, Gen.G Esports, G-Form I Baseball, Essentia, Callaway, Budweiser

Deporte Béisbol

Deporte Béisbol Valor neto de Manny Machado en 2023 (estimado): $ 50 millones

El patrimonio neto de Manny Machado en 2023 se estima en $ 50 millones. Esto es acordado por múltiples fuentes acreditadas como Celebrity Net Worth .

Antes de profundizar en la carrera de uno de los nombres destacados actuales de la MLB, aprendamos más sobre dónde comenzó todo para el tercera base y campocorto dominicano.

Manuel Arturo Machado nació el 6 de julio de 1992 en Miami, Florida. Fue criado por su madre, Rosa Machado, su abuelo, Francisco Núñez, y su tío, Geovanny Brito. Él es de ascendencia dominicana. Creció en Miami, donde asistió a la escuela privada Brito Miami antes de comprometerse a asistir a la Universidad Internacional de Florida.

En el Draft de la MLB de 2010, Manny Machado fue seleccionado por los Orioles de Baltimore con la tercera selección general. Fue el segundo jugador de secundaria seleccionado en el draft detrás de la segunda selección general Jameson Taillon. Luego firmó un contrato con el equipo por valor de $ 5,25 millones.

Hizo su debut profesional el 27 de agosto de 2010. Luego conectó su primer jonrón profesional en el siguiente juego.

Después de su paso por el equipo de ligas menores de los Orioles, Machado jugó con los Aberdeen IronBirds de la New York-Penn League y los Delmarva Shorebirds cuando estaban en la South Atlantic League en ese momento.

En 2012, los Orioles de Baltimore lo llamaron a las ligas mayores antes de su partido contra los Reales de Kansas City. En su próximo juego contra el mismo oponente, Machado conectó sus primeros dos jonrones en la MLB, lo que lo convirtió en el Oriole más joven y el jugador número 12 más joven en la historia de las Grandes Ligas en tener un juego de varios jonrones.

Manny Machado concluyó su temporada de novato jugando en 51 juegos con 7 jonrones y 2 bases robadas. También tuvo 26 carreras impulsadas, 50 hits y anotó en 24 carreras mientras bateaba .262.

Estalló en su segunda temporada cuando mejoró estadísticamente en todas las categorías. Desafortunadamente, Machado sufrió una lesión en la pierna durante su juego contra los Rays de Tampa Bay que lo obligó a quedarse fuera el resto de la temporada.

A pesar de eso, terminó el año bateando .283/.314/.432 con 71 carreras impulsadas, 6 bases robadas y 14 jonrones, mientras lideraba la Liga Americana (AL) en dobles con 51, turnos al bate con 667 y porcentaje de fildeo. en tercera base con .973 en 156 juegos jugados.

Además de eso, también fue nombrado All-Star de la Liga Americana y recibió el Premio Guante de Oro en la tercera base.

El año siguiente fue un año relativamente corto para Manny Machado, ya que estuvo plagado de lesiones. Machado fue suspendido por 5 juegos y recibió multas por lanzar su bate hacia el jugador de Oakland Fernando Abad, quien lanzó dos lanzamientos internos consecutivos.

En 2015, sin embargo, se recuperó y lideró la MLB en juegos jugados y apariciones en el plato en camino a ser nombrado All-Star una vez más y llevarse a casa el Premio Guante de Oro por segunda vez en su carrera. Obviamente, esto se sumaría al patrimonio neto de Manny Machado.

En 2017, firmó un contrato con los Orioles por un valor de 11,5 millones de dólares.

A pesar de haber sido nombrado All-Star por cuarta vez en su carrera, los Orioles de Baltimore cambiaron a Manny Machado a los Dodgers de Los Ángeles el 18 de julio de 2018, a cambio de Yusniel Díaz, Dean Kramer y otros tres jugadores. No pudo usar su camiseta habitual No. 13, por lo que eligió la No. 8 porque era fanático de Kobe Bryant mientras crecía.

Terminó la temporada 2018 con los Dodgers mientras ayudaba al equipo de Los Ángeles a llegar a la Serie Mundial. Desafortunadamente, no pudieron vencer a los Medias Rojas de Boston en la serie de campeonato.

El 21 de febrero de 2019, Manny Machado firmó un lucrativo contrato de 10 años y $300 millones con los Padres de San Diego . Durante ese tiempo, fue el contrato de agente libre más grande en la historia de los deportes norteamericanos antes de que Bryce Harper firmara un contrato de $330 millones por 13 años con los Filis de Filadelfia un par de semanas después.

A fines del año 2019, Manny Machado era uno de los atletas más ricos, ya que Forbes lo clasificó en el puesto 38 en su lista de los atletas mejor pagados del mundo.

La temporada siguiente se acortó a 60 juegos durante la pandemia de COVID-19. A pesar de eso, Machado terminó la temporada fuerte al batear .304/.370/.580 con 47 carreras impulsadas y 16 jonrones. También terminó tercero en la votación de MVP de la Liga Nacional y recibió el premio Silver Slugger, además de ser nombrado para el primer equipo All-MLB 2020.

Manny Machado fue nombrado para el Juego de Estrellas de la MLB 2021 como reemplazo del lesionado Ronald Acuña Jr.

A partir de julio de 2023, el patrimonio neto de Manny Machado se estima en aproximadamente $ 50 millones. Lidera a los peloteros latinos con mejores contratos en las Grandes Ligas. En febrero de este año, Machado para entonces con 30 años de edad, firmó una extensión de contrato con San Diego Padres por 11 años y $350 millones. Por lo que percibirá un salario promedio anual de $31.818.182. Luego de la extensión su contrato solo fue superado por los de Mike Trout, Mookie Betts y Aaron Judge.

Los siguientes en la lista como los latinos mejores pagados también son dominicanos: Rafael Devers logró en 2023 uno de los mejores contratos en Las Mayores cuando firmó una extensión por 11 temporadas y $331 millones. Con solo 26 años de edad su salario promedio anual es de $30.9 millones y otro dominicano, Fernando Tatis Jr. es poseedor del tercer contrato más jugoso entre los peloteros latinos. El jovenzuelo y talentoso jugador de los Padres firmó un contrato por 14 temporadas y $340 millones, devengando un salario anual de de $24.285.714.

¿Cómo gasta su dinero Manny Machado?

Manny Machado gasta parte de su dinero en su costosa mansión. La casa de Manny Machado posee una enorme mansión en Coronado. Viene con 8 dormitorios y 11 baños. Lo compró por 10 millones de dólares.