La historia nunca contada: los Bravos intentaron fichar a Anthony Rizzo antes de canjear por Matt Olson en 2022 Un reporte de Ken Rosenthal de The Athletic revela que Atlanta persiguió al primera base antes de cerrar el trato con Oakland. La negativa a ofrecer una cláusula de salida fue el factor decisivo.

La historia del béisbol está llena de decisiones que cambiaron el rumbo de las franquicias — y la de los Bravos de Atlanta en el invierno de 2022 es una de las más interesantes que han salido a la luz recientemente.

Un nuevo reporte de Ken Rosenthal de The Athletic reveló este jueves que antes de canjear por Matt Olson con los Atléticos de Oakland, los Bravos intentaron fichar al ahora retirado Anthony Rizzo — y que las negociaciones nunca llegaron a ningún lado por una razón muy específica: las cláusulas de salida.

El contexto: Freddie Freeman se fue a los Dodgers

Todo comenzó cuando Freddie Freeman decidió dejar Atlanta y firmar un contrato de 6 años y $162 millones con los Dodgers de Los Ángeles en el frenesí de agencia libre de marzo de 2022 — después de que su agente, Casey Close, informara a los Bravos que estaban fuera de la puja.

Con Freeman fuera, Atlanta necesitaba un primera base. Y el primer nombre en su lista fue Rizzo.

Por qué no se cerró el trato

Según Rosenthal, las partes nunca estuvieron cerca de un acuerdo. La razón fue clara:

“Los Bravos, que no ofrecen cláusulas de salida a los jugadores, se negaron a ofrecerle a Rizzo el tipo de contrato que recibió de los Yankees de Nueva York — dos años, $32 millones, con una cláusula de salida después del primer año. La preferencia del equipo, según una persona cercana a Rizzo, era firmarlo por un año.”

Los Bravos querían un año. Rizzo quería dos con opción de salida. Sin flexibilidad de ninguno de los dos lados, el trato murió antes de nacer.

La decisión interna que llevó a Olson

Después de no poder cerrar con Rizzo, los Bravos tuvieron una discusión interna sobre sus opciones:

1. Mantener a Adam Duvall como primera base para la temporada 2022

2. Buscar un gran nombre en el mercado de cambios

Atlanta eligió la segunda opción — y el resultado fue el canje con los Atléticos de Oakland que trajo a Matt Olson a cambio de varios prospectos clave, incluyendo al receptor Shea Langeliers.

Cuatro años después: todos ganaron

Lo más interesante del reporte de Rosenthal es que, en retrospectiva, las tres partes involucradas terminaron satisfechas:

Los Bravos consiguieron a Olson — un primera base estrella que sigue con el equipo hoy, con 374 jonrones de carrera y siendo pieza central del mejor arranque de la MLB en 2026 (30-13)

consiguieron a Olson — un primera base estrella que sigue con el equipo hoy, con y siendo pieza central del mejor arranque de la MLB en 2026 (30-13) Los Yankees tuvieron tres temporadas completas con Rizzo

tuvieron tres temporadas completas con Rizzo Los Atléticos obtuvieron a Langeliers, quien está emergiendo como uno de los mejores receptores de la liga

Una cadena de decisiones que, vista en perspectiva, funcionó bien para todos — aunque en el momento nadie podía saberlo.