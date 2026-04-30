La impactante confesión de Albert Pujols sobre Vlady Jr. que sacude a todo el béisbol Albert Pujols se rinde ante la magistral temporada 2026 de Vlady Jr.

El histórico Albert Pujols no escatimó palabras para resaltar el nivel “fuera de serie” que exhibe Vladimir Guerrero Jr. con los Azulejos. Con un promedio que roza la perfección y una capacidad asombrosa para castigar la bola hacia todas las bandas, el “Marciano” dominicano ha dejado boquiabierto al futuro Salón de la Fama. ¿Estamos ante la temporada más dominante en la carrera del heredero de Don Vlady?

Cuando una leyenda de la talla de Albert Pujols se detiene a analizar tu juego, es porque estás haciendo algo especial. Los Toronto Blue Jays han encontrado en Vladimir Guerrero Jr. el ancla que necesitaban para enderezar el rumbo en este 2026, y sus números en el cierre de abril son sencillamente de videojuego.

Guerrero Jr. no solo está conectando la bola con fuerza; está dando una cátedra de bateo que ha captado la atención de “La Máquina”. Pujols, quien dirigió a Vlady Jr. en el pasado Clásico Mundial de Béisbol 2026, destacó la madurez y la consistencia del inicialista dominicano durante una reciente transmisión de MLB Network.

Las palabras de Pujols: “Es algo raro en el juego de hoy”

Pujols fue contundente al valorar el enfoque de su compatriota:

“Amo lo que está haciendo. Amo que esté bateando .360 y dirigiendo la bola por todo el terreno…”, expresó Pujols en la plataforma X (Twitter).

Para Pujols, la capacidad de Vlady para mantener un promedio tan alto mientras mantiene su poder es una rareza en la era del “jonrón o ponche”. El legendario slugger enfatizó que ver a un bateador de élite distribuir hits hacia todos los sectores del campo con tal facilidad es un arte que Guerrero Jr. ha perfeccionado esta temporada.

El “abril de fuego” de Vlady Jr. en cifras

Tras un inicio de mes algo lento en cuanto a poder, el dominicano encendió los motores y sus últimos 19 juegos son una oda al bateo:

Promedio actual: .360

Últimos 19 juegos: Batea para un astronómico .423 .

OPS: Un sólido 1.044 .

Producción: 8 extrabases, 11 remolcadas y 15 anotadas en ese tramo.

Toronto empieza a ver la luz

Aunque los Azulejos marchan con récord de 14-16 (cuartos en la División Este, a 5.5 juegos de los Yankees), el equipo ha mostrado una cara distinta gracias al despertar de su estrella. Toronto llega al jueves tras ganar sus últimas tres series de forma consecutiva ante los Angels, Guardians y Red Sox, señal de que la “Vladymanía” está contagiando al resto del lineup.

¿Cree usted que Vladimir Guerrero Jr. podrá mantener este ritmo de .360 durante todo el verano para pelear por el título de bateo y el MVP, o la presión de cargar con los Azulejos le pasará factura? ¡Saquen su bandera y opinen, que el “Marciano” está poniendo números de leyenda!