La noticia sacudió a los Tigers de Detroit esta semana: Tarik Skubal, posiblemente el mejor abridor de la Liga Americana y ganador del Cy Young en dos temporadas consecutivas, se perderá aproximadamente dos meses por una cirugía en el codo izquierdo para remover fragmentos de hueso.

Para un equipo que está a solo un juego del liderato de la División Central de la Liga Americana, perder a su as es un golpe enorme. Y la pregunta que todos en Detroit se hacen es la misma: ¿quién puede reemplazarlo?

La respuesta más lógica podría estar en Anaheim. Y tiene nombre y apellido dominicano: José Soriano.

El dominicano que está dominando la liga

Soriano ha sido uno de los grandes protagonistas de la temporada 2026. Sus números en ocho aperturas con los Angelinos de Los Ángeles son de otro nivel:

ERA de 1.74 — entre los mejores de toda la MLB

— entre los mejores de toda la MLB Cuartas mejores probabilidades de ganar el Cy Young de la Liga Americana

de ganar el Cy Young de la Liga Americana 5 de las 15 victorias de Los Ángeles llevan su firma

de Los Ángeles llevan su firma Mayor velocidad en su recta y más movimiento en su sinker que en temporadas anteriores

Solo una racha reciente de dos salidas irregulares ante los Medias Blancas de Chicago empañó levemente su línea. Pero con 27 años y el mejor arsenal de su carrera, Soriano tiene todo el perfil de un as a largo plazo.

La propuesta de intercambio

El analista Bailey Bassett de Clutch Points planteó la siguiente propuesta:

| Tigers de Detroit | José Soriano |

| Angelinos de Los Ángeles | Bryce Rainer + Josue Briceño + Kelvis Salcedo |

Detroit enviaría a Bryce Rainer y Josue Briceño — ambos prospectos dentro del top 100 de todo el béisbol — más Kelvis Salcedo como tercer elemento. Una oferta significativa, pero justificada por la urgencia y el talento de Soriano.

¿Por qué tiene sentido para Detroit?

La necesidad de los Tigers es inmediata. Con Skubal fuera, Framber Valdez suspendido y Justin Verlander en la lista de lesionados, Detroit está viendo cómo su rotación se deshace en el peor momento posible.

Soriano no solo cubriría el hueco de Skubal en el corto plazo — podría ser un complemento perfecto cuando el zurdo regrese. Como lanzador derecho, Soriano daría balance a la zurda de Skubal. Juntos, con Valdez y Verlander cuando regresen, formarían potencialmente la mejor rotación del béisbol.

¿Por qué Los Ángeles consideraría vender?

Los Angelinos están lejos de competir por la postemporada en 2026. Ceder a un joven as de 27 años no es fácil, pero recibir dos prospectos del top 100 más un tercer elemento de calidad podría acelerar su proceso de reconstrucción.

Los nombres intocables para Detroit son claros: Max Clark — uno de los diez mejores prospectos de todo el béisbol — y el recién extendido Kevin McGonigle no estarán disponibles. Pero todo lo demás podría estar sobre la mesa.

El factor Soriano: más que un reemplazo

Lo que hace este posible intercambio especialmente interesante es que Soriano no sería solo un parche temporal. A los 27 años, con una mezcla de pitcheos mejorada y una mentalidad de as, el dominicano tiene el perfil para ser una pieza central de Detroit durante años — no solo mientras Skubal se recupera.

El béisbol dominicano tiene en Soriano a uno de sus representantes más brillantes en este momento. Y podría estar a punto de dar el salto al escenario más grande posible: un equipo contendiente con aspiraciones reales de postemporada.