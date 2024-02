La llegada de Yadier Molina a RD es mentira, seguirá con los Cardenales y su siguiente paso es un misterio Yadier tras su retiro del campo de juego, está ejerciendo labores como Manager de un equipo, muchos ahora se preguntan, ¿qué es lo siguiente?

Yadier Benjamín Molina Luciano de 41 años de edad, apodado, Yadi, es un ex-receptor de béisbol de nacionalidad puertorriqueña que participó en la MLB (Major League Baseball) y se condecoró dos veces como campeón de la Serie Mundial, un logro sin precedentes que lo deja como una leyenda de este deporte tan aclamado por todo el mundo, actualmente este se encuentra retirado del terreno de juego pero se encuentre ejerciendo la profesión de Manager para el equipo conocido como, los Cardenales de San Luis, he de decir que esta nueva profesión que ha escogido este amante del béisbol le queda como anillo al dedo ya que con su vasta experiencia en el campo y su conocimientos en el deporte lo ayudaran a convertirse en un esplendido manager, claro está que ser organizador detrás de las gradas y ser un pelotero en el campo de batalla son dos cosas completamente diferentes, por lo tanto este debe obtener experiencia y habilidades a través de un aprendizaje de prueba y error para convertirse en aquel increíble manager que puede llegar a ser.

Pues bien desde hace un buen tiempo o bueno desde hace unas semanas ha rondado un rumor con respecto a Yadier, el cual dice que este se dirigía a República Dominicana con el único objetivo de volverse el manager de los Leones del Escogido para esta temporada 2024, cabe resaltar que este es uno de los mejores equipos de LIDOM (Liga Profesional de Béisbol de la República Dominica), sin embargo este murmullos ha originado en la oscuridad ha sido una burda mentira revelada por él propio Molina, ya que este afirmo con toda seguridad que no estaba en sus planes dar un paso por las gradas de los Leones y que eso era un invento de la gente, todo esto fue confirmado en un live de la plataforma conocida como Instagram que realizo junto a Henderson Álvares y Jesús Velázquez, además de la declaración que dio en relación al asunto de los Leones del Escogido, la leyenda viva añadió que si fuera posible le gustaría volver a estar junto a los Navegantes de los Magallanes de la Liga Venezolana de Béisbol, tengo que decir que este pequeño enunciado por su parte es un obvio guiño a su claro deseo de reunirse con ellos.

Por el momento Yadier se ve bastante cómodo en su puesto junto a los Cardenales de San Luis, pero no podemos desestimar su deseo de ir con los Navegantes de Venezuela, no obstante también hay que destacar la posibilidad de una opción no contemplada, sin lugar a dudas el destino de este amante del béisbol es todo un misterio que se descubrirá con el pasar del tiempo.