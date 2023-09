La madre de Pete Crow-Armstrong hizo el viaje para el debut de su hijo en las Grandes Ligas Cuando Pete debutó en las Grandes Ligas, su mamá estuvo allí para celebrar con él. Lo más curioso es que ella es muy conocida entre los seguidores del béisbol por una fantástica razón.

El martes, se informa que los Cachorros de Chicago están promoviendo a su mejor prospecto de jardín, Pete Crow-Armstrong, a la MLB. El potencial jardinero superestrella le dará al club un impulso ofensivo muy necesario mientras buscan asegurar un lugar comodín de la Liga Nacional para la postemporada.

La noticia de que el equipo promoverá a Pete Crow-Armstrong es sin duda emocionante para los fanáticos. Sin embargo, el descubrimiento de que su madre, Ashley Crow, quizás sea más famosa que él, ha llamado la atención de los fanáticos.

Ashley Crow ha disfrutado de una exitosa carrera como actriz, apareciendo en 47 papeles diferentes entre cine y televisión. Uno de sus papeles que quizás sea más conocido entre los fanáticos del béisbol es el clásico familiar de 1994 Little Big League .

Originaria de Birmingham, Alabama, Ashley Crow ha aparecido en varias producciones cinematográficas y televisivas importantes, incluidas Minority Report, protagonizada por Tom Cruise, The Good Son , Heroes y As The World Turns .

Crow, quien comenzó su carrera como actriz en 1987 apareciendo en un episodio de The Equalizer, ahora podrá ver a su hijo ejercer su oficio en el escenario más grande. El preciado prospecto de los Cachorros de Chicago finalmente hará su debut en la MLB después de ser seleccionado con la selección número 19 en el Draft de la MLB.