La maldición de Drake: la “sal” en los deportes que tiene a Puerto Rico nervioso Drake, un rapero y artista canadiense que tiene un impacto significativo en la música popular moderna, fue visto luciendo una camiseta del Clásico Mundial de Béisbol del equipo de Puerto Rico.

La elección de la camiseta del CMB del equipo de Puerto Rico de Drake tiene a los fanáticos nerviosos, tanto así que ruegan que no se la ponga.

Los seguidores del equipo no quedaron contentos cuando MLB Life tuiteó la foto de Drake.

Sí, simplemente nos maldijo durante los próximos 40 WBC.

…y ahora están malditos.

“Puerto Rico queda automáticamente eliminado de cualquier opción de ganar el próximo clásico”, aseguraban algunos.

Drake fue visto vistiendo una camiseta de los Rojos de Cincinnati en abril de 2023. Además, esa imagen generó comentarios de ciertos fanáticos que cuestionaron la supuesta “maldición de Drake”.

Los fanáticos de los Reds no necesitamos la ayuda de Drake para ser maldecidos. Ya llevamos 23 años malditos.

El fenómeno en línea conocido como la “maldición de Drake” tiene lugar cuando un equipo deportivo o una persona obtiene un mal desempeño en su competencia luego del contacto con el artista canadiense Drake. Drake suele tomarse una foto con las personas interesantes.

La maldición de Drake comenzó con el baloncesto cuando el artista se unió al equipo universitario de baloncesto de Kentucky. No han ganado un campeonato desde entonces, y tres años más tarde también perdieron un partido de campeonato ante Wisconsin, en el que Drake había apostado más de £4500.

Su equipo de baloncesto nativo también se vio afectado en 2013, cuando designaron a Drake como su embajador mundial, solo para desarrollar rápidamente una reputación de fallar en juegos cruciales.

La maldición de Drake llegó al tenis en 2015 cuando Serena Williams fue derrotada por Roberta Vinci en las semifinales del US Open.

A pesar de estas nociones irracionales, Drake ha logrado establecer una presencia significativa en la cultura popular. Drake es frecuentemente aclamado como una de las figuras más importantes del hip hop. Se le reconoce principalmente por hacer que Toronto suene bien conocido en el negocio de la música. El artista de singles digitales con mayor certificación en la historia de Estados Unidos es Drake. Drake había recibido 47 nominaciones a los Grammy y había ganado cuatro de ellas (récords hasta 2021).

Los boricuas que no teman, los números hablan bien de Drake

Los números desacreditan la ‘maldición de Drake’, pues los datos sugieren que, después de todo, el rapero canadiense no es el mejor amuleto de mala suerte.

En los últimos años Drake se ha convertido en un meme y acabó siendo culpado por los resultados desafortunados en una gran cantidad de deportes diferentes. En pocas palabras, surgió una tendencia por la cual Drake posaba con un atleta y luego casi definitivamente perdía su próximo juego.

Drake abandonó infamemente a Conor McGregor para su pelea por el título de peso ligero de UFC 229 con Khabib Nurmagomedov y el irlandés se rindió.

Drizzy’ también posó con Anthony Joshua antes de sufrir una sorprendente derrota por el título mundial de peso pesado ante Andy Ruiz Jr en Nueva York en junio. 2019.

Jadon Sancho y Pierre-Emerick Aubameyang se han visto afectados por la ‘maldición’, mientras que Drake también fue citado como el factor principal en la derrota de Alabama ante Clemson en el fútbol universitario y en las derrotas de los Golden State Warriors.

Pero las informaciones muestran que las estrellas del fútbol se sienten más bendecidas que maldecidas por codearse con el mismísimo ‘Champagne Papi’.

La comunidad de apuestas deportivas ha llegado a la conclusión de que la maldición no es real, ya que sólo el 31% de los jugadores pierden su siguiente partido después de enfrentarse a Drake, y el 69% saborea la victoria.

Examinaron a 13 jugadores en total de diversos clubes y ligas. En abril de 2012, Didier Drogba y Frank Lampard se enfrentaron a Drake con días de diferencia en ocasiones distintas, pero ambos ganaron sus siguientes partidos del Chelsea contra Benfica y Wigan respectivamente.

Mario Balotelli, Marcelo, Layvin Kurzawa y Wilfried Zaha fueron los cuatro jugadores que saborearon la derrota tras unirse a la superestrella de Toronto que batió récords.

Jugadores como Neymar, Paul Pogba, Daniel Sturridge y Sergio Agüero ganaron, al igual que el compatriota de Drake, Alphonso Davies, la incorporación más reciente a la lista en octubre del año pasado.

Aquí está el desglose completo:

Didier Drogba – abril 2012 – Chelsea – victoria 2-1 frente al Benfica

Frank Lampard – Abril 2012 – Chelsea – Victoria 2-1 vs Wigan

Mario Balotelli – abril de 2012 – Man City – derrota 1-0 frente al Arsenal

Marcelo – septiembre 2014 – Real Madrid – derrota 2-1 vs Atlético de Madrid

Neymar – Septiembre 2014 – Barcelona – Victoria 2-0 vs Athletic de Bilbao

Paul Pogba – Agosto 2016 – Man United – Victoria 2-1 vs Leicester City

Daniel Sturridge – febrero de 2017 – victoria 2-0 contra los Spurs

Sergio Agüero – marzo 2019 – victoria 3-2 vs Swansea

Pierre-Emerick Aubameyang – Abril 2019 – Arsenal – Victoria 2-0 vs Napoli

Layvin Kurzawa – abril 2019 – PSG – derrota 5-1 vs Lille

Wilfried Zaha – abril de 2019 – Crystal Palace – derrota 3-1 ante el Manchester City

Jadon Sancho – junio 2020 – Borussia Dortmund – victoria 1-0 vs Fortuna Dusseldorf

Alphonso Davies – Octubre 2021 – Bayern Múnich – Victoria 5-1 vs Bayer Leverkusen

Así que nuestros amigos puertorriqueños deben ir buscando otra excusa en la cual ampararse en caso de que las cosas no le resulten bien en la próxima cita mundialista.