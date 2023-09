La Madre de Brusdar Graterol ve a su hijo lanzar por primera vez en las mayores Brusdar Graterol nunca perdió la esperanza de que su madre pudiera verlo lanzar en persona en las ligas mayores.

El martes por la noche en el Dodger Stadium, finalmente sucedió. La madre de Graterol, Ysmalia, estaba en una suite y vio a su hijo lanzar una octava entrada en blanco mientras Los Ángeles se recuperaba para una victoria de 3-2 sobre los Tigres de Detroit.

“Fue tan increíble. Siempre quise lanzar frente a mi mamá. He tenido tanto éxito lanzando últimamente, que fue muy emotivo y agradable tenerla aquí”, dijo Graterol a través de un intérprete después del juego. “Nunca nos dimos por vencidos ante ninguna situación y afortunadamente encontramos una manera de llevarla a los Estados Unidos”.

Graterol vio a su mamá por primera vez en siete años el domingo por la noche cuando llegó de Venezuela. El derecho de 25 años dijo que quedó paralizado por la emoción la primera vez que se vieron.

“Lo único que escuché a mi mamá decir fue que yo era muy grande y muy hermoso”, dijo. “Y lo único que le dije cuando me calmé fue que olía a casa”.

Graterol dijo que el proceso para llevar a su madre a Estados Unidos comenzó a ganar impulso en las últimas dos semanas después de obtener un documento importante que aceleró el proceso.

Graterol firmó un contrato con los Mellizos de Minnesota en 2014 después de una prueba en Venezuela. Fue traspasado a los Dodgers en 2020.

Cuando Graterol salió para la octava entrada, dijo que había muchas emociones y recuerdos pasando por su cabeza, pero que una vez que su música comenzó a sonar y realizó sus calentamientos, se sintió tranquilo.

Graterol retiró a los Tigres en orden con 13 lanzamientos, incluidos nueve strikes. Después de lograr que Jake Rogers conectara un roletazo para terminar la entrada, señaló donde estaba sentada su madre y luego usó su guante para ocultar sus lágrimas mientras caminaba hacia el dugout.

“Fue emotivo. ¿Cómo no apreciar ese momento para Brusdar y su familia? Ese fue uno de los mejores momentos en los que he participado”, dijo el manager Dave Roberts. “Los jugadores se unieron y fue bueno verlo”.

La mamá de Graterol extrañó que su hijo se casara y el nacimiento de su nieta, pero está recuperando el tiempo perdido. Graterol dijo que su madre estará aquí al menos hasta el final de la postemporada.

“Ha habido muchas cosas que han sido muy difíciles. Cuando hice mi debut, ella no estaba aquí. Cuando me casé, ella no estaba aquí. Cuando tuve a mi hija, ella no estaba aquí”, dijo Graterol. “Esos son tiempos muy difíciles. Pero poder compartir eso ahora y estar ahí con ella es especial”.

Los Dodgers perdían 2-1 al final de la octava antes de empatar el marcador con un doble productor de David Peralta. Max Muncy luego impulsó a Mookie Betts con un hit con dos outs en la novena entrada para darle a los campeones de la División Oeste de la Liga Nacional su sexta victoria de la temporada.

Graterol ha lanzado 21 entradas consecutivas en blanco, un máximo de la temporada de los Dodgers. Sus compañeros de equipo, sin embargo, estaban más felices de ver una reunión familiar.

“Es el tipo más amable de la casa club. Un osito de peluche grande”, dijo el bateador designado JD Martínez. “Hay muchas cosas en todo el mundo sobre las que los chicos no tienen control. Para que ese sueño se haga realidad, todo padre debería ver a su hijo a este nivel”.