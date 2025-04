La nueva joya de los Angels que eclipsa incluso a Mike Trout Kyren Paris y su explosivo despertar.

10/04/2025 · 08:19 AM

El joven utility de Los Angeles Angels ha tenido un arranque de temporada 2025 que lo posiciona entre los nombres más explosivos de toda la MLB. Sus números lo colocan en territorio histórico, superando registros que ni el legendario Mike Trout había tocado en sus primeros juegos. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva estrella?

Un inicio de temporada de ensueño para Kyren Paris

La temporada 2025 de las Grandes Ligas apenas comienza, pero ya hay un nombre que resuena con fuerza en Anaheim y en toda la MLB: Kyren Paris. El joven pelotero de 23 años ha irrumpido con tal fuerza en el lineup de los Angels que incluso ha comenzado a eclipsar al mismísimo Mike Trout, considerado durante más de una década como el rostro de la franquicia.

Con apenas 10 partidos disputados, Paris ha acumulado 20 bases totales, algo que ningún jugador de los Angels había logrado a esa edad desde el propio Trout en 2015. Pero eso es solo la punta del iceberg. El impacto de Paris va mucho más allá de un par de cifras llamativas: se trata de un rendimiento integral que lo ha colocado entre los más destacados de toda la liga en este arranque de campaña.

Un club exclusivo con apenas tres miembros

Paris se convirtió en el primer jugador en la historia de los Angels que, en los primeros 10 juegos de una temporada, ha registrado al menos 11 hits, 5 cuadrangulares, 4 bases robadas y 4 boletos. A nivel de Grandes Ligas, solo dos nombres habían logrado eso antes: Larry Walker con los Rockies en 1997 y Gary Redus con los Reds en 1983. Dos jugadores con trayectorias muy distintas, pero cuyos arranques explosivos marcaron una pauta. Ahora, Kyren Paris se une a ese selecto grupo.

Consistencia, poder y confianza renovada

“Siempre he tenido poder, pero ahora estoy siendo más consistente al poner la pelota en el barril”, declaró Paris recientemente. Esa consistencia ha sido clave para transformar una figura olvidada en 2024 —donde apenas bateó .118 en MLB— en uno de los bates más calientes del momento. Su línea ofensiva es tan impresionante como inusual: .440 de promedio, cinco cuadrangulares y un OPS de 1.653 en apenas 30 apariciones al plato.

Su actuación más destacada llegó en el George M. Steinbrenner Field, donde conectó dos jonrones en un solo partido —ambos hacia la banda contraria—, confirmando su madurez como bateador completo.

De relegado a favorito del público

El camino de Paris hacia esta explosión no ha sido sencillo. En 2024, no solo fue ineficaz en MLB, sino que también tuvo dificultades en las ligas menores. Muchos lo descartaron. Sin embargo, decidió trabajar arduamente durante el invierno, reinventando su swing junto al reconocido coach Richard Schenck, quien también colabora con Aaron Judge. Los frutos están a la vista.

Incluso los fanáticos ya lo consideran indispensable. En el evento de alfombra roja del juego inaugural en casa, cuando el manager Ron Washington anunció que Paris no sería titular, los abucheos no se hicieron esperar. La multitud comenzó a corear “¡Queremos a Paris!”. Un fenómeno que no se ve todos los días con un jugador de apenas 10 partidos estelares.

“Estoy emocionado de que estén emocionados”, respondió el joven. “Estoy listo para seguir dando espectáculo”.

Una pieza difícil de ignorar en un roster lleno de talento

El manager Washington ha reiterado que Paris seguirá viendo acción, sobre todo por su versatilidad para jugar en el infield (segunda base) y el outfield (jardín central). En un equipo con nombres establecidos como Mike Trout, Jo Adell, Taylor Ward, Luis Rengifo y Tim Anderson, encontrar espacio no es fácil. Pero el talento y el momento de Paris hacen imposible dejarlo fuera del diamante.

“Cada día que llega al estadio, sigue bateando”, dijo Washington. “Necesitábamos todo lo que nos está dando”.

¿Rumbo al protagonismo absoluto?

Si Kyren Paris mantiene este ritmo, no solo ganará tiempo de juego, sino que podría convertirse en una de las caras de la franquicia. Su energía, rendimiento y conexión con los aficionados ya lo posicionan como una figura mediática emergente. Aunque es prematuro hacer proyecciones definitivas, todo indica que este no es un simple destello pasajero.

En una era donde la renovación de talento es vital para el éxito a largo plazo, los Angels podrían haber encontrado en Paris a su próxima gran estrella. Y si alguien dudaba de su capacidad, el inicio de la temporada 2025 está siendo una contundente declaración: Kyren Paris ha llegado para quedarse.