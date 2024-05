La peor racha de derrotas de los Dodgers en 5 años: ¿es motivo de preocupación? 'No lo vamos a lograr', advierte Mookie Betts sobre el declive del equipo.

27/05/2024 · 10:46 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de la derrota de los Dodgers de Los Ángeles por 3-1 ante los Rojos el sábado, en el segundo juego de una sorprendente barrida sufrida en Cincinnati, Mookie Betts se rió de la idea de que los equipos repletos de talento estelar deberían ser menos vulnerables a una racha prolongada de derrotas como la que están soportando actualmente los Dodgers.

“Eso es lo que dice una hoja de papel”, dijo Betts. “El juego no es así. Hay que jugar el juego. No sabes cómo se sienten los chicos ni qué les está pasando. La hoja de papel dirá, sí, tenemos talento… Pero el juego lo determinará. … No lo vamos a lograr”.

Un Declive Inesperado

Betts tiene razón. En el papel, los Dodgers no deberían ser barridos por un tambaleante equipo de los Rojos que se encuentra en último lugar (23-30), al que acaban de quitarle tres de cuatro una semana antes en Los Ángeles. Sobre el papel, una alineación con tres Jugadores Más Valiosos (MVP) y varios bateadores consumados no debería tener dificultades para anotar carreras como lo han hecho los Dodgers en las últimas semanas (3.09 carreras por juego en los últimos 11 partidos, una marcada disminución respecto a las 5.4 carreras registradas en los primeros 44 partidos de la temporada). Sobre el papel, un equipo así de cargado no debería perder cinco juegos seguidos (dos ante los Diamondbacks, tres ante los Rojos). Pero aquí están los Dodgers.

Un Recuerdo de Éxito

Aunque cinco derrotas consecutivas pueden no parecer mucho, es significativo el hecho de que los Dodgers no habían perdido más de cuatro juegos seguidos desde que Betts fue adquirido antes de la temporada 2020. La racha más reciente de esta duración se produjo cuando los Dodgers perdieron seis partidos seguidos en abril de 2019, una temporada en la que Los Ángeles aún ganó 106 juegos. En 2018, los Dodgers cayeron seis seguidos a mediados de mayo para caer a 16-26 antes de acumular 92 victorias, otro título divisional y, finalmente, un banderín de la Liga Nacional. Una racha de 11 derrotas consecutivas en septiembre no impidió que los Dodgers de 2017 ganaran la División Oeste de la Liga Nacional por un amplio margen y casi ganaran todo también.

La Resiliencia de los Dodgers

Estos ejemplos son un recordatorio de cuán alto es el estándar que ha establecido esta organización durante la última década y, a su vez, una razón para no apostar contra la capacidad de los Dodgers para cambiar esta situación en poco tiempo. Muchos grandes equipos de la liga se han estancado en los meses de verano y han pagado el precio, costándose la oportunidad de competir en octubre. Pero el historial incomparable de excelencia reciente de los Dodgers en la temporada regular se basa en parte en su capacidad para resistir y superar los raros períodos difíciles. En esta era del béisbol de los Dodgers, nunca un tramo frío de la temporada regular logró descarrilar un eventual viaje a la postemporada, sin importar lo mal que haya parecido en ocasiones.

Problemas en la Alineación

Los Dodgers están teniendo dificultades para anotar carreras últimamente, pero jugadores estrella como Mookie Betts no son el problema. Es el final de la alineación el que se ha helado. Si bien ese contexto es crucial, no implica que los Dodgers de 2024 estén exentos de defectos. Incluso después de una temporada baja de mil millones de dólares durante la cual la directiva ultra agresiva pareció elevar tanto el piso como el techo del roster, persisten señales de alerta con respecto a la escasa mitad inferior de la alineación y la vacilante profundidad del bullpen. Perder al cerrador Evan Phillips y al tercera base Max Muncy en la lista de lesionados a principios de este mes sin duda ha contribuido a esta fea racha, obligando al manager Dave Roberts a mezclar y combinar en las últimas entradas con opciones menos que estelares, mientras que la lamentable producción de la parte inferior de la orden ha resultado más problemática en ausencia de Muncy.

No se espera que jugadores como Gavin Lux (.542 OPS), el novato Andy Pages (.652 OPS), Chris Taylor (.338 OPS), Enrique Hernández (.555 OPS) o el recientemente degradado James Outman (.516 OPS) mantengan el ritmo con el desempeño estelar de Betts, Shohei Ohtani y Freddie Freeman. Pero hay un nivel de presión sobre ellos para no ser tan malos que la ventaja de tener un top tres tan poderoso se vea socavada.

“Creo que viene con la naturaleza de tener un extremo superior cargado de estrellas”, dijo Roberts el viernes antes de que comenzara la serie en Cincinnati. “Pero sí creo que los muchachos de abajo, aparte de probablemente Miguel Rojas, simplemente están teniendo un desempeño inferior. Y eso también depende de ellos. Entonces creo que es relativo, pero sigo creyendo que saben que deberían ser mejores”.

El Momento de Ajustes

Ya no puedes señalar el calendario y encogerte de hombros diciendo que es temprano. “Creo que ahora es el momento en que los muchachos han tenido suficientes turnos al bate y es necesario comenzar a hacer algunos ajustes”, dijo Roberts el viernes.

Con los cuatro últimos puestos del orden con un combinado de 24-0 en los partidos del sábado y domingo, la paciencia puede estar menguando. Sin embargo, en cuanto a la clasificación, los Dodgers se mantienen en una posición suficientemente sólida en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional con un récord de 33-22. Mientras Los Ángeles peleaba en Cincinnati, los Gigantes rivales desperdiciaron una oportunidad de barrer a los Mets al desperdiciar una ventaja de dos carreras en la novena entrada el domingo en Queens. San Diego perdió una serie en casa ante los Yankees; Arizona hizo lo mismo contra los humildes Marlins. La ventaja de 5.5 juegos de los Dodgers sigue siendo la segunda más grande de cualquier líder divisional en la MLB, muy por detrás de la ventaja sorprendentemente sustancial de Filadelfia sobre Atlanta durante casi dos meses de juego.

Un Futuro Prometedor

Si bien la ventaja de los Dodgers se ha visto favorecida por el hecho de que los equipos que los perseguían han tenido dificultades para encenderse de manera significativa, también es indicativo de qué tan bien estaban jugando los Dodgers desde el principio. Incluso en medio de esta racha fría, todavía estamos hablando de un equipo con un porcentaje de victorias de .600 en poco más de un tercio de la temporada. Una cosa sería si la versión actual del equipo aún no hubiera demostrado su tremendo potencial, pero ciertamente ese no es el caso. Hemos visto a este equipo lucir como se anuncia, y mientras las principales superestrellas en ambos lados del balón se mantengan saludables, sería una tontería esperar que esta pausa se prolongue por mucho más tiempo.

El 7 de junio, los Dodgers llegarán al Bronx para un enfrentamiento muy esperado con los Yankees. Si Los Ángeles recupera su ritmo antes de esa fecha, esa serie está preparada para ser una de las mejores del año, y los rumores de un “avance de la Serie Mundial” son prácticamente inevitables. Si no lo hacen y su liderazgo divisional continúa reduciéndose, tal vez sea necesario plantearse algunas preguntas más difíciles. Pero con los Mets, los Rockies y los Piratas alineados como los próximos tres oponentes de Los Ángeles, parece más probable un regreso a su gran forma en las próximas dos semanas.

Al menos eso es lo que diría la hoja de papel.