La primera compra que hizo Juan Soto cin su contrato de 805 millones de dólares Juan Soto firmó un contrato con los New York Mets de 15 años y $765 millones de dólares, el acuerdo incluye la posibilidad de agregar otros $40 millones en los últimos 10 años. Sorprendió a un compañero con un lujoso regalo. El contrato de Soto es el más grande en la historia de los deportes profesionales. Soto se unió al equipo este invierno. El acuerdo de Soto supera fácilmente el de 700 millones de dólares de Shohei Ohtani. El contrato de Soto no incluye ningún pago diferido. Consideraciones adicionales Soto se ahorrará US$8 millones del bono por no residir en Nueva York. Después de los impuestos federales sobre la renta, que son del 37 % en el tramo más alto, Soto se llevará a casa US$47,2 millones de su bono de firma. Soto es un jardinero derecho.

Juan Soto sorprende a su compañero Brett Baty con un lujoso regalo por el número 22 El estelar jardinero dominicano Juan Soto ha demostrado una vez más su generosidad al sorprender a su nuevo compañero de equipo en los Mets de Nueva York, Brett Baty, con un lujoso regalo: una yipeta de alta gama. Este gesto se dio como agradecimiento luego de que Baty accediera a cederle el número 22, el dorsal que Soto ha llevado consigo desde su debut en Grandes Ligas en 2018. Un gesto de gratitud y respeto La noticia fue confirmada a través de un video publicado en la cuenta oficial de los Mets en Instagram, donde se observa a Soto entregando el vehículo a Baty. "Aprecio mucho lo del número, es el primero que he usado desde que empecé mi carrera", declaró Soto en el video, mostrando su gratitud hacia el joven antesalista estadounidense. Por su parte, Baty expresó que para él era un honor cederle su número a un jugador de la talla de Soto, a quien considera "el mejor bateador de todas las Grandes Ligas". Según declaraciones previas, ambos jugadores habían mantenido conversaciones a través de mensajes de texto para concretar el cambio de dorsal antes de que se oficializara su llegada a los Mets. El número 22: Un símbolo para Juan Soto Desde que debutó en 2018 con los Nacionales de Washington, Juan Soto ha mantenido el número 22 como su seña de identidad en cada equipo por el que ha pasado. Lo usó durante su estancia en los Padres de San Diego y en los Yankees de Nueva York, y ahora, con su llegada a los Mets, ha asegurado su continuidad con el dorsal que lo ha acompañado a lo largo de su brillante carrera. La primera compra de Soto tras firmar su mega contrato de 765 millones de dólares con los Mets no pudo ser más significativa. El dominicano ha demostrado que más allá del talento en el diamante, valora las relaciones con sus compañeros de equipo y el respeto por su legado. Un refuerzo de lujo para los Mets Juan Soto llega a Nueva York con la responsabilidad de liderar la ofensiva de los Mets y ayudar al equipo a competir en una Liga Nacional cada vez más reñida. Tras una destacada temporada en 2024, donde bateó .312 con 42 cuadrangulares y 128 carreras impulsadas, se espera que su impacto en Queens sea inmediato. El gesto con Baty también refleja la importancia del trabajo en equipo y la buena convivencia dentro del clubhouse, factores clave para el éxito en una temporada de 162 juegos. Juan Soto no solo es un jugador de élite en el diamante, sino que también ha demostrado ser un gran compañero fuera de él. Su generoso obsequio a Brett Baty es una muestra de respeto y gratitud, reafirmando su compromiso con los Mets y con la historia que sigue construyendo en las Grandes Ligas. Con el número 22 en su espalda, Soto está listo para escribir un nuevo capítulo en su ya ilustre carrera.