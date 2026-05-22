La sequía de Aaron Judge: el Bronx espera que el gigante despierte 10 juegos sin impulsadas y cuatro ponches ante Toronto

El capitán de los Yankees iguala la racha más larga de su carrera sin remolcar. Ben Rice lo empató en el liderato de jonrones del equipo con 16. Boone mantiene la calma: “Alguien va a pagar los platos rotos muy pronto.” Los Rays llegan al Bronx este fin de semana.

Cuando Aaron Judge entra en una sequía ofensiva, el Bronx entero lo siente. El capitán de los Yankees de Nueva York acumula 10 juegos sin remolcar carrera — igualando la racha más larga de su carrera — y los aficionados empiezan a hacerse la pregunta que nadie quiere responder: ¿qué le pasa al gigante?

Los días que no quiere recordar

El miércoles, Judge se fue con cuatro ponches ante los Blue Jays de Toronto. El jueves tampoco pudo conectar de hit en la derrota 2-0 en el Yankee Stadium. Mientras tanto, Ben Rice conectó su jonrón número 16 y empató el liderato del equipo con Judge.

El propio capitán no esquivó la realidad:

“No estoy haciendo lo suficiente en el plato. Hay que asegurarnos de estarle tirando a los lanzamientos correctos.”

El problema: el timing

El manager Aaron Boone identificó el diagnóstico con claridad:

“Casi siempre, cuando un bateador pasa por esto, es cuestión de timing. Eso es todo. Va a salir de esta, y alguien va a pagar los platos rotos muy pronto.”

Los pitchers rivales han estado atacando a Judge con rectas rápidas y lanzamientos rompientes — y el capitán parece estar un paso atrás en su lectura. No es un problema de talento. Es de sincronización.

Los números que ponen en perspectiva la sequía

A pesar de la racha, los números de Judge en la temporada siguen siendo de élite:

| Estadística | Valor | Ranking MLB |

| Promedio | .250 | — |

| Jonrones | 16 | Empatado en liderato Yankees |

| Carreras impulsadas | 30 | — |

| OPS | .935 | 7mo en MLB |

| Partidos | 51 | — |

Para la mayoría de los peloteros, esos números serían un sueño. Pero para Judge — tres veces MVP de la Liga Americana — la exigencia es máxima y la sequía se siente más pesada.

El reto del fin de semana: los Rays

La prueba más difícil llega en el momento menos oportuno. Los Rays de Tampa Bay — líderes de la División Este — llegan al Yankee Stadium este fin de semana. Judge lo sabe:

“Cuando tienes a un equipo caliente enfrente, se pone difícil. Hay que apretar detalles y estaremos donde queremos.”

Boone mantiene la confianza total en su capitán:

“Está pasando por un momento complicado, pero eso normalmente significa que algo bueno viene en camino.”

El béisbol es así

Una jugada. Un batazo. Una chispa. Y todo cambia. El Bronx espera ansioso el regreso del cañonero — porque cuando Judge se enciende, no hay quien lo pare.