En un movimiento inesperado, Nueva York envió a Volpe a las ligas menores tras cerrar su rehabilitación. Aaron Boone rompió el silencio sobre qué posición jugará en Triple-A y lanzó un mensaje claro: el puesto en el “Big Show” ya no tiene dueño.
Tras la paliza 11-3 sobre los Orioles, la gerencia soltó la noticia que pocos esperaban: Anthony Volpe ha sido enviado a Triple-A (opcionado). A pesar de ser el campocorto titular los últimos tres años, el equipo ha decidido no alterar el ritmo ganador de las Mayores y obligar al joven de 25 años a ganarse su regreso desde abajo.
Volpe vs. Los Prospectos: ¿Quién juega dónde?
El movimiento crea un choque de trenes en las menores, ya que en Triple-A se encuentra el súper prospecto George Lombard Jr. ocupando las paradas cortas. Sin embargo, Aaron Boone fue tajante al respecto:
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Sin cambios de posición: “No, él se está preparando para jugar el campocorto”, afirmó Boone.
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El desplazado: Volpe llegará a Triple-A para retomar su posición natural, lo que obligará a Lombard Jr. a moverse en el cuadro para abrirle espacio al veterano de Grandes Ligas.
La sombra de José Caballero
La realidad es que José Caballero se ha convertido en una pared infranqueable y un motor ofensivo que Volpe no pudo igualar antes de su lesión. Con un OPS de .719 y una defensa de élite, el panameño ha hecho que el Bronx se olvide, por un momento, de su antiguo campocorto estrella.
¿Qué debe hacer Volpe para volver?
La gerencia quiere ver al Volpe que aporta poder (19 HR el año pasado) pero con mayor consistencia. Sus errores defensivos y su bajo promedio son las tareas pendientes. Ahora, con el “fuego” de Caballero encendido en el equipo grande, Volpe tendrá que demostrar en las menores que sigue siendo el futuro de la franquicia o arriesgarse a ser pieza de cambio en el verano.