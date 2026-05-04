La tajante decisión de los Yankees con Anthony Volpe que sacude el futuro del Bronx Bombazo en el Bronx y la noticia ha dejado a todos con la boca abierta. Reporte de un movimiento que nadie vio venir tan pronto. Mientras los Yankees celebran su liderato (23-11), el destino de su "niño mimado", Anthony Volpe, ha tomado un giro dramático que pone a prueba su carácter.