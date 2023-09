¿La Trucha se va? Rumores de ruptura entre Mike Trout y Angelinos de Los Ángeles Un experto de la MLB cree que los Angelinos estarán "abiertos" a ofertas si el ex MVP quiere irse.

Mike Trout firmó un contrato de larga duración con los Angelinos de Los Ángeles. Lo mantendrá en la organización hasta su retiro, suponiendo que no juegue hasta los 40 años. Sin embargo, en un acontecimiento reciente, el equipo admitió que están dispuestos a escuchar ofertas sobre el ex MVP.

Mike Trout ha estado entre los mejores jugadores del béisbol desde 2012 cuando debutó. Sin embargo, los Angelinos no han podido formar un equipo ganador a su alrededor. Incluso con Shohei Ohtani , se han consumido y el equipo parece preparado para considerar la vida después de Trout, y puede estar interesado en obtener un buen retorno por él.

Todo esto depende de Trout, según el periodista Bob Nightengale. Los Angelinos no van a vender a su jardinero central, pero si expresa su deseo de irse, lo considerarán.

Hasta el momento, Trout no ha dado indicios de querer salir de Los Ángeles. Sin embargo, si no pueden retener a Ohtani en la agencia libre, es posible que se avecinan años muy difíciles.

El equipo hizo todo lo posible en la fecha límite y fracasó. Ahora, la mayoría de sus adquisiciones se realizan mediante exenciones, por lo que el sistema agrícola es increíblemente reducido. No pudieron conseguir nada por Ohtani ya que no lo cambiaron, por lo que el equipo podría estar formado por Trout, cuya salud no ha estado, y ocho rezagados durante los próximos años.

Eso podría obligar a Trout a considerar lo que alguna vez fue impensable: abandonar Los Ángeles. Si así lo desea, el equipo cumplirá ese deseo y escuchará ofertas.

¿Mike Trout podría irse de Los Ángeles?

Los Angelinos seleccionaron a Mike Trout, él surgió en su organización y ha estado con ellos desde entonces. Nunca ha jugado en ningún otro lugar. Probablemente quiera ganar, pero le resultaría difícil pensar en irse.

Nunca se ha quejado del equipo ni ha expresado deseo de más, excepto cuando admitió que amaba la atmósfera eléctrica del Clásico Mundial de Béisbol y se preguntó si así era el juego de postemporada. Esta temporada baja será crítica tanto para los Angelinos como para Trout , y para decidir lo que le depara el futuro.