La vez que A-Rod descartó a Jeter como candidato a romper su récord salarial y lo criticó sin piedad Recordamos cuando Alex Rodríguez fue abordado sobre su contrato récord de $252 millones con los Texas Rangers, una entrevista en la que se refirió al campocorto de jersey número 2 como poco versátil, defensor mediocre, falto de liderazgo y encima dudó de reunir las condiciones para superar la suma que recién entonces acababa de amasar en Grandes Ligas; opinión que laceró la relación afectiva entre ambos.

Cuando hablamos de deportistas, las rivalidades y enemistades son comunes. La rivalidad entre Alex Rodríguez y Derek Jeter es famosa, aunque mucha gente diría que es principalmente del lado de Rodríguez. Después de que se firmó el contrato récord de Alex Rodríguez con los Texas Rangers, Rodríguez habló con ESPN radio. Habló de su contrato de 252 millones de dólares con los Rangers a lo largo de la entrevista.

A-Rod, cuando se le preguntó sobre jugadores potenciales que podrían superar su contrato récord, mencionó a Pedro Martínez y Andruw Jones. Estas elecciones no sorprenden considerando el estatus legendario de ambos jugadores.

Sin embargo, cuando se trataba de Derek Jeter, Rodríguez expresó dudas sobre su capacidad para romper el récord. Comentó sobre la falta de versatilidad y habilidades defensivas de Jeter, describiéndolas como mediocres.

A las afirmaciones de Rodríguez, Jeter había dicho:

“Cuando hablas de estadísticas, la mía nunca se compara con la de Alex. No estoy ciego. Lo entiendo. ¡Pero ganamos! Puedes decir lo que quieras sobre mí como jugador. Está bien. Pero luego vuelve a la confianza, la lealtad. Así es como siente. No es un verdadero amigo, es como me sentí. Porque no lo haría con un amigo”.

Derek Jeter estaba más interesado en jugar béisbol que en juegos mentales. Por lo tanto, continuó concentrado en su juego y se convirtió en miembro del Salón de la Fama.

La amistad entre Derek Jeter y Alex Rodríguez, dos leyendas de la MLB , ha tenido muchos altibajos. La pareja ha experimentado todo, desde ser mejores amigos hasta enemigos y compañeros de equipo. En una entrevista, Rodríguez afirmó que Jeter no era “material de liderazgo” y que estaba “rodeado de gente talentosa”, lo que provocó una disputa entre los dos.

Después de mantenerlo en secreto durante años, el jugador reveló una disputa con Jeter. Como señaló el New York Times en 2007, Rodríguez reconoció que, si bien él y Jeter no eran amigos cercanos, formaban un excelente equipo.

Los dos parecen haber dejado de lado sus problemas.