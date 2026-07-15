Para concretar el movimiento, el lanzador de 32 años tuvo que aceptar rescindir su cláusula de no comercio, según confirmaron Brian McTaggart de MLB.com y Chandler Rome de The Athletic. En el mismo canje, el zurdo Colton Gordon también se marcha rumbo a Milwaukee para sumar profundidad.
Apuesta de alto riesgo para Milwaukee
Los Brewers, necesitados de brazos abridores urgentes tras perder nuevamente a Brandon Woodruff por lesión, han decidido jugarse una carta arriesgada con el veterano.
El historial de McCullers Jr. ha estado plagado de lesiones en el último lustro:
- Se perdió la totalidad de las temporadas 2023 y 2024 debido a una cirugía por desgarro del flexor.
- En la presente campaña 2026, no ve acción en Grandes Ligas desde el 13 de mayo tras sufrir un pinzamiento en el manguito rotador derecho.
- Antes de su lesión, sus números en ocho aperturas no fueron los mejores, registrando una efectividad de 6.86 y un WHIP de 1.525 en 39.1 entradas. Actualmente se encontraba realizando salidas de rehabilitación en Triple-A.
El motivo detrás del movimiento de Houston
Para los Astros, el canje responde principalmente a una necesidad salarial y de borrón y cuenta nueva. McCullers se encuentra en el último año de su extensión de contrato de 5 temporadas y 85 millones de dólares (con unos 6.6 millones de dólares restantes en lo que queda de campaña).
Al desprenderse de su salario y de un brazo que no lograba recuperar la consistencia en el montículo desde 2022, la gerencia de Houston libera recursos económicos sumamente valiosos para poder buscar refuerzos de impacto antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto.
McCullers Jr. se despide de Houston tras nueve temporadas de altibajos, pero dejando en el recuerdo de los fanáticos de los Astros dos anillos de Serie Mundial (2017 y 2022) y una selección al Juego de Estrellas. Ahora, el montículo de la “Cervecería” será su nueva prueba de fuego.