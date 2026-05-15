Lars Nootbaar tendrá su debut en 2026 este viernes: los Cardenales fijan la fecha para su regreso El jardinero inicia su asignación de rehabilitación en Low-A Palm Beach tras una cirugía en ambos talones en octubre. Su regreso a las Grandes Ligas podría llegar pronto si todo sale bien.

Los Cardenales de San Luis finalmente tienen una fecha para el regreso de Lars Nootbaar. El jardinero, que ha estado ausente durante toda la temporada 2026 por una cirugía en ambos talones, iniciará su asignación de rehabilitación en el equipo de Low-A Palm Beach este viernes, según reportó Derrick Goold del St. Louis Post-Dispatch.

La lesión que lo tuvo fuera toda la temporada

Nootbaar se sometió en octubre pasado a procedimientos quirúrgicos en ambos talones para tratar crecimientos óseos que le causaban dolor, inflamación y rango de movimiento limitado en los pies. Una cirugía bilateral que requirió una recuperación extensa.

Según Goold, los Cardenales querían ver cómo respondía Nootbaar después de los entrenamientos previos al partido del jueves antes de confirmar su debut en rehabilitación. El jardinero ha estado participando en prácticas de bateo y otras actividades previas al partido con el afiliado de Palm Beach en Jupiter, Florida.

Lo que Nootbaar aporta cuando está sano

El regreso del jardinero es importante para San Luis. En sus cuatro temporadas con los Cardenales, Nootbaar ha demostrado consistencia ofensiva:

527 partidos en total con St. Louis

en total con St. Louis .242 de promedio de carrera

58 jonrones

194 carreras impulsadas

28 bases robadas

Al menos 12 jonrones y 40 RBI en cada temporada

En 2025, su última temporada completa, bateó .234 con 13 jonrones, un máximo de carrera de 48 carreras impulsadas y 68 carreras anotadas — números que lo convierten en una pieza valiosa en la parte alta del lineup.

¿Parte del núcleo o pieza de cambio?

El regreso de Nootbaar llega en un momento en que los Cardenales están evaluando cuidadosamente su roster y definiendo cómo será su futuro. Cuando el jardinero regrese a las Grandes Ligas, la organización tendrá que decidir si es parte de su núcleo a largo plazo — o si su valor en el mercado de cambios es demasiado atractivo para ignorarlo.

Los Cardenales están en 23-15 y lideran la División Central de la Liga Nacional. Un Nootbaar sano podría ser exactamente el impulso que necesitan para mantener ese ritmo hasta octubre.

Si la rehabilitación transcurre sin contratiempos, su regreso al Busch Stadium podría llegar antes de lo esperado.