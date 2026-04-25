Las Águilas amarran a la joya de los Orioles: Anderson de los Santos llega al nido ¡El "Vuelo" se fortalece con sangre nueva! Las Águilas Cibaeñas no andan en cuentos y firman a un prospecto que está "quemando" la Doble-A con Baltimore. Con un OBP de otro mundo y un brazo de cañón, este muchacho viene a poner orden en la esquina caliente. ¿Será la pieza que faltaba para la 23?

Si usted es de los que lleva el “Cuchicheo” en la sangre y la gorra de las Águilas Cibaeñas bien puesta, prepárese para celebrar. La gerencia del conjunto mamey acaba de dar un “palo acechao” al anunciar la contratación del infielder Anderson de los Santos, un prospecto que está dando más de qué hablar que un chisme de barrio en los circuitos minoritarios de los Orioles de Baltimore.

Con apenas 22 años, De los Santos no es solo una promesa para el futuro; es una realidad que está “abusando” en Doble-A con los Chesapeake Baysox. Las Águilas saben que en la LIDOM se gana con hombres, pero se compite con talento, y Anderson tiene de sobra para inyectarle adrenalina al roster aguilucho.

¡Números de miedo! Un “Ojo de Águila” en el plato

Lo que este muchacho está haciendo en Estados Unidos este 2026 no tiene nombre. Agarren estos datos para que se le suba el orgullo mamey:

Promedio de bateo: .356 (¡Está dándole a todo!).

OBP (Porcentaje de embasarse): .521 (Se embasa en más de la mitad de sus turnos, ¡un verdadero dolor de cabeza para los pitchers!).

OPS: 1.193 (Una cifra que asusta hasta al más veterano).

Pero no es solo que le dé a la bola; es que tiene una disciplina de Grandes Ligas. En sus primeros 45 turnos ha negociado 14 boletos. En el argot dominicano: a este no lo engañan con “moñas” ni pitcheos malos. Tiene la madurez necesaria para manejar la presión del Estadio Cibao.

Seguridad total en la “Esquina Caliente”

Pero no todo es bateo. Anderson de los Santos es un “cerrojo” en la tercera base. Conocido por su solvencia defensiva y un brazo que parece un rifle, el nativo viene a darle seguridad a una posición clave. Desde que debutó a los 17 años en la Dominican Summer League, ha demostrado que el uniforme no le pesa y que el éxito es parte de su ADN.

La gerencia de las Águilas está apostando a que este “techo” que todavía no alcanza sea el que nos lleve a celebrar en la Serie del Caribe. Es un jugador completo que viene a fajarse desde el primer día.

¿Usted cree que Anderson de los Santos sea el “novato del año” en la próxima temporada o la presión de la fanaticada aguilucha le pasará factura? ¡Saquen su bandera amarilla, armen el coro y opinen, que las Águilas están armando un trabuco!