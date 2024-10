Las lesiones siguen maldiciendo a los Mets Brandon Nimmo está lidiando con una lesión brutal. El jugador de los Mets hace una desafiante promesa en la NLCS en medio de una dolorosa lesión de fascitis plantar. ¿Seguirá jugando?

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los New York Mets perdieron el Juego 1 de la NLCS con una paliza de 9-0 . Tienen un enfrentamiento difícil con los Dodgers de Los Ángeles y deben ganar cuatro de sus próximos seis juegos para quedarse con el campeonato. El jardinero Brandon Nimmo ha sido clave para el éxito de los Amazin durante toda la temporada. Ahora, Tim Britton de The Athletic ha informado que Nimmo está lidiando con una lesión en la fascia plantar. El veterano habló con el columnista del New York Post Jon Heyman sobre la lesión.

“Brandon Nimmo promete seguir jugando a pesar de luchar contra una fascitis plantar en el pie izquierdo. ‘Es muy incómodo, pero uno hace lo que tiene que hacer para los playoffs’, escribió Nimmo. ‘Tim Britton fue el primero en mencionar la dolencia’, publicó Heyman en las redes sociales.

El primer partido fue un desastre para todos los que vestían ropa naranja y azul, incluido Nimmo. Comenzó el partido en el jardín izquierdo y tuvo marca de 0-3 antes de ser reemplazado por un bateador emergente en la novena entrada. Britton informó que el problema lo ha estado molestando desde mayo, lo que es una buena noticia para los fanáticos de los Mets.Nimmo ha sido sólido para los Mets en esta postemporada. Tiene marca de 7-29 con seis carreras y cuatro impulsadas en lo que va de octubre y es una de las razones por las que están aquí en primer lugar. Su gran jonrón en el Juego 161 en Atlanta se ve eclipsado por el de Francisco Lindor, pero fue igual de importante.

El primer juego no fue el comienzo ideal para los Mets, ya que no lograron anotar ni una carrera contra Jack Flaherty. La buena noticia es que a los Dodgers solo les quedan tres abridores que pueden utilizar. Es probable que opten por un juego de bullpen en el segundo juego, lo que funcionó bien contra los Padres. Pero no hay mejor equipo contra el bullpen que los Mets.

Kodai Senga tuvo un comienzo lamentable, lanzando apenas diez strikes en 30 lanzamientos y sin llegar a la segunda entrada. Fue apenas su tercera apertura del año, ya que se recuperaba de una serie de lesiones. Los enfrentamientos de lanzadores favorecen a los Mets en los próximos dos juegos, ya que Sean Manaea y Luis Severino han estado espectaculares este octubre. Walker Buehler probablemente lanzará el Juego 3 y ha estado brutal esta temporada.

Los Mets tienen que ganar el segundo partido, ya que pueden llevar la serie a Nueva York empatada. El Citi Field ha estado arrasando durante toda la postemporada y ayudó a su equipo a obtener dos victorias contra los Phillies . La serie entera puede cambiar el lunes por la tarde en el segundo partido.