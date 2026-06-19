La Major League Baseball (MLB) ha vuelto a poner sobre la mesa de negociaciones uno de sus proyectos más ambiciosos y controvertidos: la implementación de un Draft Internacional como el mecanismo principal para el reclutamiento de talento aficionado fuera de los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá.
El nuevo documento presentado a la Asociación de Jugadores, al que tuvo acceso Diario Libre, introduce modificaciones significativas respecto a propuestas de años anteriores, destacando dos cambios estructurales drásticos:
Aumento en la edad de firma: La MLB propone elevar la edad mínima de firma a los 18 años (cumplidos antes del 1 de septiembre del año del sorteo). Actualmente, los prospectos pueden estampar su firma a los 16 y 17 años.
Formato del Sorteo: Se plantea un draft de 12 rondas para seleccionar a 360 prospectos de todo el mundo, con una inversión garantizada de 200 millones de dólares para el primer evento, el cual se celebraría entre el otoño de 2027 y principios de 2028. Los jugadores que no resulten elegidos en esas 12 rondas podrán firmar como agentes libres con un límite de bonificación de 10,000 dólares, más un bono de 30,000 dólares si logran incorporarse a una filial de temporada completa (Clase A).
La justificación de MLB: El panorama social y educativo
La liga defiende el proyecto bajo el argumento de que el sistema actual incentiva prácticas nocivas para el desarrollo de los jóvenes, especialmente en la región del Caribe. Según los datos estadísticos expuestos por la MLB para defender el cambio de formato:
El 62 % de los prospectos que buscan una firma profesional abandonan la escuela antes de cumplir los 14 años.
Únicamente el 6 % de los jugadores firmados en el mercado internacional logra debutar en las Grandes Ligas.
El 44 % de los peloteros reclutados es dejado en libertad por las organizaciones en un plazo menor a tres años.
El 83 % del dinero invertido en bonos de firma en los últimos años terminó en manos de atletas que nunca alcanzaron la Gran Carpa.
Para mitigar el impacto, la liga propone expandir la Amateur Scouting League en una plataforma de desarrollo con alojamiento, alimentación y programas educativos, además de crear un Combine Internacional para evaluaciones médicas y deportivas de los 300 mejores prospectos anuales.
El rechazo inmediato del Sindicato de Peloteros
La respuesta de la MLBPA no se hizo esperar. El sindicato rechazó de manera categórica el documento tras asegurar que el plan de la liga representa un golpe financiero severo para las futuras promesas del béisbol, estimando que eliminaría más de 1,000 millones de dólares en compensaciones para los jugadores de los sistemas nacional e internacional en los próximos cinco años.
La unión de peloteros enfatizó que retrasar el primer draft hasta finales de 2027 o principios de 2028 aboliría prácticamente un año entero de firmas internacionales, congelando el inicio de las carreras profesionales de cientos de jóvenes y reduciendo de golpe unos 400 millones de dólares en inversiones directas entre 2026 y 2027.
Regulaciones y salvaguardas propuestas para la República Dominicana
Conscientes de la complejidad del mercado local, la MLB incluyó en su propuesta la colaboración con el gobierno dominicano y los entrenadores independientes (buscones) para establecer salvaguardas estrictas:
Control de sustancias: Aplicación de sanciones de por vida en la industria del béisbol, junto a procesos penales, para cualquier persona que suministre sustancias para mejorar el rendimiento (dopaje) a un menor de edad.
Protección del bono: Prohibición absoluta a agencias, inversionistas o entrenadores de adquirir intereses financieros sobre los bonos o contratos futuros del pelotero, impidiendo los préstamos económicos que utilicen dicha compensación como garantía.
Educación obligatoria: Los prospectos que residan en academias independientes antes de cumplir los 18 años deberán mantenerse inscritos en programas educativos aprobados por el Ministerio de Educación (MINERD).