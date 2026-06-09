El prospecto Spencer Jones regresa al equipo grande de los Yankees tras la lesión de Aaron Judge, pero se mantiene como candidato principal para ser cambiado en MLB.
La temporada de las Grandes Ligas avanza a paso firme en este mes de junio, obligando a las oficinas de las organizaciones contendientes a tomar decisiones de alta trascendencia patrimonial. Para los New York Yankees, la reciente baja por lesión de su máxima superestrella, Aaron Judge (quien fue enviado a la lista de lesionados por una fractura por estrés en las costillas), forzó el llamado de regreso del espigado jardinero Spencer Jones desde la sucursal de Triple-A.
Sin embargo, en el argot de las Grandes Ligas, una promoción a la Gran Carpa a menudo funge también como una valiosa vitrina de exhibición de cara al mercado de cambios veraniego. De acuerdo con informes oficiales provistos por el reputado periodista de MLB.com, Bryan Hoch, la directiva del Bronx alberga serias dudas sobre la viabilidad de Jones como una pieza fija en la estructura a largo plazo de la franquicia, catalogándolo como el principal activo de valor comercial si los Yankees deciden ir con agresividad por refuerzos antes de la fecha límite.
El dilema técnico: El poder contra los ponches
El valor de mercado de Spencer Jones (6 pies 7 pulgadas de estatura) es un auténtico sube y baja técnico para los evaluadores de talento de la industria:
- Poder destructor en las menores: El guardabosques zurdo ha dejado en claro que posee un poder de élite absoluto al registrar 13 cuadrangulares en apenas 43 compromisos disputados en Triple-A con Scranton/Wilkes-Barre en lo que va de esta campaña, una estadística que despierta el apetito de cualquier novena en reconstrucción.
- La cruda realidad en la MLB: Al dar el salto al máximo nivel, la historia toma un tinte preocupante. En sus primeros 28 turnos oficiales al bate, Jones promedia un discreto .250 de promedio de bateo, sin jonrones, únicamente tres carreras remolcadas y un magro .286 de slugging.
- La alarma del ponche: Lo que más ha encendido las alertas de la gerencia neoyorquina son sus 13 ponches en esa breve muestra, exhibiendo severas dificultades para ajustar su largo swing frente al pitcheo de Grandes Ligas.
Dos caminos: Un receptor titular o la superestrella Tarik Skubal
La directiva comandada por Brian Cashman maneja dos necesidades de alto calibre en su agenda de transferencias si finalmente deciden sacrificar el desarrollo del jardinero zurdo:
A) La crisis en la receptoría
Con el receptor titular Austin Wells recién ingresado a la lista de lesionados, los Yankees sufren de un vacío ofensivo de consideración en dicha posición. Bryan Hoch apunta que el paquete de velocidad y fuerza de Jones encajaría a la perfección como la pieza central de un canje orientado a adquirir un receptor titular de impacto inmediato en la liga.
B) El “Súper Equipo” con los Tigres de Detroit
La otra gran alternativa de mercado ha sido ventilada por los analistas de ESPN. Ante la urgencia de romper una sequía de campeonatos mundiales que se arrastra desde el lejano 2009, los del Bronx podrían armar una megaoferta para convencer a los Tigres de Detroit de soltar a su as zurdo, el dos veces ganador del Cy Young, Tarik Skubal.
De acuerdo con el columnista Eric Karabell, un paquete de intercambio legítimo para arrancar las pláticas por Skubal obligaría a los Yankees a desprenderse de Spencer Jones y de una de las mejores joyas del pitcheo de sus fincas, citando específicamente al lanzador derecho dominicano Carlos Lagrange o en su defecto a Elmer Rodríguez. Con Jasson Domínguez también batallando con percances físicos en las menores, la directiva del Bronx asume que la ventana para ganar la Serie Mundial en este 2026 está abierta de par en par, y si para cruzar la meta es necesario entregar a Jones, el cambio de uniforme del prospecto pasará de ser un mero rumor a una realidad ineludible en las oficinas de la Gran Manzana.