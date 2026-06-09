Las verdaderas razones por las que los Yankees estarían listos para cambiar a Spencer Jones El imponente prospecto de los Yankees ha vuelto al roster de Grandes Ligas debido a la baja médica del capitán Aaron Judge, pero su alarmante ritmo de ponches y las necesidades urgentes en el mercado veraniego lo posicionan como la pieza de cambio ideal para la gerencia del Bronx.