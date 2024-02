Les dieron caza a los Tigres del Licey, ¿podrán recomponerse? Equipo representante de Quisqueya ha perdido su primer encuentro en el Clásico Caribeño, ¿Será este el fin de la leyenda?

En su primer enfrentamiento, el grupo que se ganó el honor de representar a la República Dominicana para la Serie del Caribe 2024, los Tigres del Licey han perdido su primer partido de forma inesperada contra el equipo venezolano, los Tiburones de la Guaira, en él que fueron derrotados con un total de 3-1, en el que podemos decir que los dominicanos fueron superados en batalla por primera vez en mucho tiempo. Se puede declarar oficialmente que los reyes de la selva dominicana han comenzado con el pie izquierdo esta competencia caribeña de gran calibre, acaso esto significará un futuro nebuloso para los felinos azulados o al contrario podrán alzarse cual fénix y hacerse con la corona de esta distinguida competición. La nación de Quisqueya tiene grandes expectativas en lo que puedan lograr, los Tigres del Licey, ¿podrán cargar estos con estas expectativas de gran tamaño?

Esta mancha negra en el historial del equipo dominicano fue firmada personalmente por el sorprendente lanzador derecho de nacionalidad cubana, Miguel Romero que en esta ocasión se destacó como el jugador más valioso de la manada de tiburones, sin duda alguna fue el principal culpable de la cacería de los Tigres del Licey. Aunque actualmente descolmillaron al tigre, tenga en cuenta que este todavía no es el final del Licey ya que quien fue campeón una vez puede serlo nuevamente y el grupo proveniente de la República Dominicana tienen once títulos de la Serie Caribeña, incluyendo el del año anterior para respaldarlo, así que tengan por seguro que estas no son las últimas noticias que sabremos sobre ellos porque lo más seguro y lo más probable, es que estos se espabilen y hagan una remontada, claro está que es el hecho con más probabilidades de que pase pero tenga en cuenta que una derrota puede ser el comienzo de círculo vicioso que guíe hacia un abismo de desesperación y miseria, por lo tanto no recomendaría a los tigres azules de origen dominicano descuidarse ni por un milímetro.

A los provenientes de la nación de Quisqueya aún le quedan muchas batallas por pelear en esta Serie del Caribe 2024 y la siguiente que viene trazara el curso a un nuevo futuro ténganlo por hecho.

Los felinos de la República Dominicana podrán remontar y seguir ganando o quedarán en el frío y desolado vacío de la derrota, todo esto se sabrá este viernes en la disputa, dominicana contra Nicaragua a las cuatro y media según el horario dominicano, no se pierdan este emocionante partido que definirá el futuro de los equipos participantes.