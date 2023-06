Les presento a Ke´Bryan Hayes el antesalista defensivo del momento en MLB Hayes, fue drafteado en 2015, por Piratas de Pittsburgh como su selección 32 en la primera ronda. Debutó en 2020 a los 23 años de edad y actualmente tiene contrato con los Piratas hasta 2029, por un monto de 70 millones desde el 2022.

23/06/2023 · 08:57 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Su nombre no es siempre mencionado entre los grandes antesalistas del negocio, de hecho, no aparece en una posición en los diez mejores de acuerdo a MLB Network en la actual temporada, disputas su cuarta temporada en Grandes Ligas con Piratas de Pittsburgh y ya su sonido empieza a escucharse y no es para menos, los Piratas sorprenden y el guante de Ke´Bryan Hayes, defiende de manera especial por el equipo.

¿Quién es Ke´Bryan Hayes?

Jugador nacido en Tomball, Texas, con 26 años de edad y 5´10 de estatura, hijo del ex antesalista Charlie Hayes, quien jugara durante 14 temporadas en Grandes Ligas, para San Francisco, Philadlephia, Yankees, Colorado, Houston, Milwaukee y Piratas.

Hayes, fue drafteado en 2015, por Piratas de Pittsburgh como su selección 32 en la primera ronda. Debutó en 2020 a los 23 años de edad y actualmente tiene contrato con los Piratas hasta 2029, por un monto de 70 millones desde el 2022.

Los números de Ke´Bryan Hayes, a la ofensiva no son los comunes y resaltables de un antesalista a los niveles de José Ramírez, Matt Chapman, Nolan Arenado, Manny Machado, sin embargo, su guante es titular en cualquier lista que se cree de la posición.

Ke´Bryan Hayes: el mejor antesalista defensivo del 2023.

Más allá de lo que es un visible promedio de fildeo, su defensa es titular en las carreras salvadas y la seguridad que muestra en los batazos rutinarios es fuera de serie para el hijo de Charlie.

Hasta el momento ha jugado 603.1 entradas defensivas con 163 asistencias en la posición, tres errores, todos en disparos, con 14 doble matanzas iniciadas.

Es el líder en su posición en DRS (10, carreras salvadas a la defensiva), de acuerdo a FanGraph, igualado por Ryan McMahon de los Rockies de Colorado, su UZR (calificación en zona máxima o números de carreras por encima del nivel de un fildeador) es de 3.2, sólo Matt Chapman es superior con 3.4, el UZR/150 (Calificación de zona máxima por cada 150 partidos), es de 13.7, seguido nuevamente por Ryan McMahon con 9.9, mientras que el de Nolan Arenado es de -0.4 y el de Manny Machado, -0.9.

Su RAA es de 8, el mejor entre los antesalistas y su ratio defensivo es valorada con 8.4 de acuerdo al prestigioso portal informativo, el más alto entre los jugadores de su posición sin importar la liga.

Nos acostumbremos o no, existe un mundo defensivo fuera de Nolan Arenado, Matt Chapman, Manny Machado y Alex Bregman, a diario surgen nuevas estrellas y en Pittsburgh, ya está una de ellas.

Hayes usa el número 13 en sus espalda, responsabilidad que le lleva cada día más a buscar los parámetros de Manny Machado y Alex Rodríguez.