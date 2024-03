Los Yankees lidiaron con problemas de lesiones en 2023 y eso continuó hasta 2024. Ya se espera que Gerrit Cole se pierda los primeros uno o dos meses de la nueva campaña debido a una lesión, mientras que Aaron Judge lidió con un problema de lesiones en los entrenamientos de primavera. Afortunadamente, Judge regresó a la alineación de los Yankees recientemente, pero las lesiones aún han sido problemáticas para el club en general.

La ausencia de LeMahieu es otro golpe por lesión. El jugador de 35 años no tuvo su mejor temporada en 2023, pero todavía tiene talento más que suficiente para impactar positivamente en una alineación. La ofensiva de Nueva York tuvo un desempeño inferior el año pasado y el equipo esperaba que ex All-Stars como LeMahieu se recuperaran en 2024.

Por supuesto, eso todavía puede suceder. LeMahieu simplemente no jugará para comenzar la campaña de 2024. No se sabe cuánto tiempo se perderá.

El veterano jugador de cuadro bateó .243/.327/.390/.718 en 2023. Agregó 15 jonrones y 22 dobles en 136 juegos jugados.

Como se señaló, LeMahieu es un ex All-Star. De hecho, ha formado parte de tres equipos All-Star durante su carrera. Sin embargo, dos de ellos llegaron con los Rockies de Colorado. El único equipo All-Star que formó con los Yankees fue en 2019.

Aunque puede que ya no sea una estrella, se extrañará la presencia de LeMahieu en el campo para comenzar la nueva campaña.

Los Yankees buscan una actuación de rebotes integral durante la próxima temporada. Aaron Judge abordó recientemente la mentalidad del equipo luego de su olvidable esfuerzo de 2023, según Bryan Hoch de MLB.com.

“Muchos muchachos se sintieron avergonzados”, dijo Judge sobre la temporada 2023. “Creo que fue una llamada de atención para muchos de nosotros. No se dijo nada; no hacía falta decir nada. Creo que, colectivamente, como grupo, todos nos miramos unos a otros y dijimos: ‘Esto no puede volver a suceder’”.

Todavía hay esperanzas sobre las perspectivas futuras del equipo. El jardinero Spencer Jones robó los titulares durante el entrenamiento de primavera y, como resultado, obtuvo un premio impresionante, a través de NYYPlayerDev en X (anteriormente Twitter).

“Los Yankees anunciaron que OF Spencer Jones recibió el Premio James P. Dawson 2024, que se otorga anualmente al novato de los Yankees más destacado en los entrenamientos de primavera. @spencerjnes tiene un promedio de .444, 7 R, 2 dobles, 1 HR, 4 RBI y 5 BB en 13 juegos de primavera y acertó 3 de 4 con 2 HR y 4 RBI en el Spring Breakout Game”.

Jones es el prospecto general número 2 de los Yankees, según MLB.com. Tiene la oportunidad de emerger como una estrella con Nueva York en algún momento más adelante.

Jasson Domínguez, el principal prospecto de Nueva York, está lidiando con una lesión. Sin embargo, su futuro también es brillante sin lugar a dudas.

En cuanto al club de Grandes Ligas, el campocorto Anthony Volpe puede estar preparado para una gran campaña de segundo año. Tuvo problemas durante la mayor parte de 2023, pero hay razones para creer en Volpe, quien era un prospecto muy respetado antes de su temporada de novato en 2023.

Por supuesto, Aaron Judge y los veteranos son más que capaces de llevar el palo. Sin embargo, si las lesiones terminan afectando a los Yankees una vez más en 2024, sus perspectivas podrían mejorar y desempeñar un papel fundamental.