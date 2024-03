El emocionante tráiler de Leyendas de MLB The Show 24 ha arrojado luz sobre las nuevas incorporaciones confirmadas que harán su entrada triunfal en la franquicia. Pero eso no es todo, ya que también se anuncian varios regresos estelares en esta edición. Para aquellos que se suman ahora, las Leyendas de The Show representan los titanes del béisbol a lo largo de la historia, desde figuras legendarias como Hank Aaron hasta Sammy Sosa. Este modo te permite recrear las hazañas de tus jugadores históricos favoritos en diversos modos de juego.

Nuevas Leyendas en MLB The Show 24

Érica Aurilia Adrián Beltré Brian Dozier José Gibson John Kruk Buck Leonard Andrés Molinero Toni Oliva Pablo O’Neil Rafael Palmeiro Andy Pettitte Johan Santana Richie Sexson Toni Piedra Bernie Williams

Estas son las adiciones más recientes que hemos confirmado hasta el momento. Además, MLB The Show 24 se propone revivir las leyendas que han cautivado a los aficionados en títulos anteriores. Entre las confirmaciones destacadas se encuentran:

Leyendas que Regresan en MLB The Show 24

Hank Aaron Luis Aparicio Roberto Clemente Martín Dihigo John Donaldson Rubén Foster Shawn Verde Ken Griffey Jr. Vladimir Guerrero Derek Jeter Greg Maddux Juan Marichal Joe Mauer Marcos McGwire Buck O’Neil David Ortiz Bolso Paige Jorge Posada Mariano Rivera Jackie Robinson Hilton Smith Sammy Sosa Hank Thompson Kevin Youkilis

Esta lista abarca todas las Leyendas confirmadas en The Show 24 hasta la fecha, aunque planeamos actualizarla conforme nos acerquemos al lanzamiento definitivo del juego. Sin embargo, la alineación de nuevas incorporaciones y retornos parece sólida hasta el momento.

Además, cabe destacar que Toni Storm se une a la lista del juego en el nuevo modo “Women Pave Their Way”. Asimismo, The Show 24 continúa su serie de tramas gracias a la colaboración con el Museo de Béisbol de la Liga Negra. Con estas adiciones tanto modernas como históricas, The Show 24 promete ofrecer un contenido rico y diverso.

Por último, The Show 24 también ha implementado varias mejoras en la jugabilidad y los modos de juego. Desde nuevas jugadas de impacto defensivo hasta la renovación de RTTS y Diamond Dynasty, hay mucho que esperar. No podemos aguardar para encarnar a nuestras leyendas favoritas de la MLB cuando se lance la próxima entrega este mes.