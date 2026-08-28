Licey abre espacio en su roster para la próxima temporada Deivi García, Dany Jiménez, Bryan Pérez, Gabriel Sosa y Manolfi Jiménez quedan disponibles para firmar con otros equipos.

Los Tigres del Licey comenzaron a mover piezas de cara a la próxima temporada de béisbol invernal dominicano con la salida de cinco jugadores de su organización.

El departamento de operaciones de béisbol del conjunto azul anunció este jueves la liberación de los lanzadores Deivi García, Dany Jiménez, Bryan Pérez y Gabriel Sosa, además del jardinero Manolfi Jiménez. Los peloteros quedan desde ahora con la posibilidad de firmar con cualquier otra organización de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) o con equipos de otros circuitos internacionales.

La decisión fue comunicada por Audo Vicente, vicepresidente de operaciones y gerente general de los Tigres, mediante un despacho de prensa de la franquicia.

Cinco movimientos con destinos abiertos

La salida de los cinco jugadores no representa un simple ajuste administrativo. Al quedar en libertad, todos pasan a tener mayor margen para definir su futuro profesional y podrán negociar con otras organizaciones que estén interesadas en sus servicios.

Entre los nombres anunciados se encuentra Deivi García, lanzador que ha tenido experiencia en el béisbol profesional y que ahora podrá evaluar nuevas oportunidades dentro o fuera de la pelota dominicana.

También fueron liberados los pitchers Dany Jiménez, Bryan Pérez y Gabriel Sosa, mientras que Manolfi Jiménez es el único jugador de posición incluido en el grupo.

Para los Tigres, el movimiento forma parte de la planificación de su plantilla. La gerencia encabezada por Vicente tendrá que continuar evaluando las piezas disponibles y las necesidades del equipo mientras se aproxima una nueva campaña de la pelota invernal.

El mercado comienza a moverse

Las liberaciones también pueden generar movimiento en el mercado de jugadores de LIDOM. Al quedar disponibles, los cinco peloteros podrán despertar el interés de otras franquicias que busquen reforzar sus respectivos cuerpos de lanzadores o sus alternativas ofensivas.

La decisión del Licey llega mientras las organizaciones comienzan a definir sus plantillas para la próxima temporada, un proceso en el que cada equipo debe valorar no solo el rendimiento de sus jugadores, sino también la disponibilidad, las necesidades por posición y las posibilidades de incorporar nuevas piezas.

Por el momento, la franquicia azul no informó otros detalles sobre los planes individuales de los jugadores liberados.

Lo confirmado es que García, Jiménez, Pérez, Sosa y Manolfi Jiménez ya no pertenecen al Licey y quedan habilitados para buscar un nuevo destino en el béisbol profesional.