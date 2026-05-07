El béisbol dominicano rinde tributo a uno de sus grandes aliados. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció este miércoles que el campeonato otoño-invernal 2026-2027 será dedicado de manera póstuma a don Héctor Rizek Llabaly, destacado empresario, fundador del Grupo Rizek y figura de enorme peso en el desarrollo del deporte y los negocios en República Dominicana.

La decisión fue adoptada de manera unánime por la Junta de Directores de la liga, en un gesto que refleja el respeto y la gratitud que el béisbol dominicano le profesa a quien fue uno de sus más firmes respaldos.

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Las palabras del presidente de LIDOM

El presidente de la liga, Vitelio Mejía Ortiz, ofreció declaraciones en nombre de todos los equipos que conforman el circuito, destacando la dimensión humana y el impacto de don Héctor en la sociedad dominicana:

“Con esta dedicatoria, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana honra la memoria de un hombre cuya visión, compromiso y legado trascienden generaciones. Don Héctor Rizek Llabaly fue un ejemplo de trabajo, integridad y apoyo constante al deporte nacional.”

Palabras que resumen lo que representó este empresario: no solo un hombre de negocios exitoso, sino alguien que entendió que el deporte es parte esencial del tejido social de un país.

Un legado que trasciende el béisbol

Don Héctor Rizek Llabaly fue el fundador del Grupo Rizek, uno de los conglomerados empresariales más importantes de República Dominicana. Pero su huella va más allá del mundo de los negocios. Su respaldo al deporte dominicano — y al béisbol en particular — fue constante y generoso, convirtiéndolo en una figura querida y respetada dentro y fuera de los estadios.

LIDOM reconoce que esta dedicatoria no es solo un gesto simbólico. Es el reconocimiento de que detrás del béisbol dominicano siempre han existido personas que, desde sus posiciones, han contribuido a que el deporte más popular del país siga creciendo y brillando.

Una temporada con nombre propio

El campeonato otoño-invernal 2026-2027 de LIDOM tendrá, por primera vez, el nombre de don Héctor Rizek Llabaly como dedicatoria oficial. Cada partido, cada jonrón, cada ponche de esa temporada llevará implícito el homenaje a un hombre cuya huella, como señaló Mejía Ortiz, “permanecerá en la historia reciente del país”.

Es la manera más hermosa que tiene el béisbol de decir gracias.