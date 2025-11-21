LIDOM organiza tres jornadas con dobles partidos tras ajustes por tormenta Melissa La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana reprogramó el calendario con tres fechas donde los seis equipos disputarán doble cartelera en sus estadios, tras las suspensiones obligadas por la tormenta Melissa.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) anunció una modificación significativa en el calendario del torneo otoño-invernal 2025-2026 debido a la reprogramación de varios partidos afectados por el paso de la tormenta Melissa.

Por primera vez desde la adopción del formato de tres partidos diarios en la temporada 1983-84, se disputarán en una misma fecha tres dobles jornadas simultáneas, involucrando a los seis equipos del campeonato. Cada estadio acogerá este formato para recuperar los encuentros suspendidos.

La primera triple jornada de dobles está prevista para el 22 de octubre desde las 4:00 p.m. En el Estadio Francisco Micheli (La Romana) jugarán los Tigres del Licey contra los Toros del Este; en el Estadio Cibao (Santiago) se medirán Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas; mientras que en el Estadio Quisqueya Juan Marichal (Santo Domingo) lo harán Gigantes del Cibao frente a Leones del Escogido. Por la noche, a las 7:30 p.m., se repetirán los mismos enfrentamientos en cada parque como parte de la doble cartelera.

El resto del calendario afectado por la tormenta también fue reprogramado. Entre los partidos reasignados, Águilas vs. Gigantes (2 de noviembre) y Toros vs. Licey (27 de octubre) se disputarán en una fecha indicada por Lidom. Escogido vs. Águilas y Gigantes vs. Toros, del 25 de octubre, se jugarán el jueves 4 de diciembre. Los duelos Gigantes vs. Licey y Escogido vs. Águilas, originalmente el 30 de octubre y el 4 de noviembre, serán el jueves 11 de diciembre, y la jornada completa suspendida del 24 de octubre fue movida al martes 16 de diciembre.

La directiva de la liga indicó que este ajuste implica una exigencia física y táctica máxima para los equipos. La administración del personal de lanzadores y la profundidad del roster serán factores clave durante estas jornadas, que pueden ser decisivas en la recta final del torneo y en la lucha por los puestos de clasificación.