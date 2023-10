¡Lo ha hecho de nuevo! ¡Yordan Álvarez y su segundo jonrón del Juego 1 de la ALDS! ¡Yordan Álvarez hace sonar el poste de foul para su segundo jonrón del día! Yordan Álvarez se reintroduce a playoffs con dos jonrones en triunfo de Astros sobre Mellizos

08/10/2023 · 06:05 AM

Los dueños de negocios en la ciudad cubana natal de Yordan Álvarez cerraron sus escaparates por esto. Cuando Álvarez pegó a un slider de Bailey Ober que, sin engaños, cayó al medio de la zona, el toletero supo de inmediato dónde aterrizaría esa bola. También sabía que su padre, Agustín Eduardo Álvarez, quien encontró la manera de asistir al Minute Maid Park, lo disfrutaría.

La familia de Yordan Álvarez lo vio jugar profesionalmente de manera presencial por primera vez el año pasado y nuevamente no desaprovechó la oportunidad de hacerlo en esta postemporada.

Eso es algo bueno para los Astros; Álvarez, que ya es uno de los mejores toleteros del deporte, se siente más tranquilo cuando su familia está en el estadio.

“Sé que en mi ciudad natal no se pierden ninguno de mis partidos, especialmente aquí en los playoffs”, dijo Álvarez, quien desertó de Cuba en 2016. “No sé cómo lo hacen. Sé cuando fui al crecer, no tuve la oportunidad de ver los juegos de las grandes ligas en vivo. Ellos encuentran una manera. Me hace feliz ver a los dueños de negocios cerrar sus negocios solo para encontrar una manera de ver estos juegos”.

Oportunamente, Álvarez encontró la manera el sábado de levantar a los Astros con dos jonrones en una victoria por 6-4 contra los Mellizos en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana. Su fuerte jonrón de dos carreras en la tercera entrada parecía que podría ser el factor decisivo, incluso tan temprano y con un Justin Verlander no tan agudo en la colina para Houston. La primera explosión de Álvarez le dio a los Astros una ventaja de tres carreras, lo que puede no parecer mucho, pero la experiencia del club en el Minute Maid Park la hizo sentir, en ese momento, como una ventaja asfixiante.

Los Mellizos luego recordaron que estos Astros no lograron su título divisional este año. Como dijo el gerente general de los Astros, Dana Brown, sobre su equipo, “estos muchachos estaban estresados” esta temporada, al tener que pelear con los Texas Rangers por el primer lugar y al mismo tiempo reconocer que no estaban jugando al nivel al que se habían acostumbrado los seis años anteriores.

“Nunca puedes estar demasiado satisfecho, demasiado cómodo cuando tienes cinco [carreras] o seis”, dijo el jardinero Chas McCormick .

Una grieta en su armadura se mostró en la parte alta de la séptima cuando Héctor Neris reemplazó a Verlander, quien lanzó seis entradas en blanco y ponchó a seis. Con Minnesota abajo 5-0, Jorge Polanco (golpe de tres carreras) y Royce Lewis (golpe solitario) conectaron jonrones consecutivos ante Neris y redujeron el déficit a una carrera. El juego, que alguna vez pareció estar fuera de su alcance, de repente se convirtió en algo emocionante.

Es decir, hasta que Álvarez y su comportamiento tranquilo, pero imponente, regresaron al área en la mitad inferior del séptimo. El toletero de 6 pies 5 pulgadas estacionó su segundo jonrón del juego en lo profundo del jardín derecho, miró fijamente el dugout de los Astros y enfáticamente lanzó su bate mientras le daba a su equipo una ventaja de 6-4. Si su primer jonrón prematuramente se sintió como el final del juego, su segundo batazo largo fue un recordatorio no tan sutil para los lanzadores contrarios en todas partes: Álvarez es quizás el bateador más decisivo del béisbol.

Antes de Álvarez, estaba Altuve, quien logró que 43,024 fanáticos agitaran salvajemente sus toallas naranjas con un sin duda sobre las Crawford Boxes para abrir la parte baja de la primera entrada. El jonrón número 24 de su carrera en postemporada también fue el primero desde el Juego 4 de la Serie Mundial de 2021 contra los Bravos de Atlanta . Sólo Manny Ramírez (29) tiene más jonrones en playoffs en la historia de la MLB. Con el batazo de la primera entrada, Altuve también superó a David Ortiz para lograr la cuarta mayor cantidad de extrabases (42) en la historia de la postemporada. Derek Jeter (57), Bernie Williams (51) y Ramírez (48) lideran esa categoría.

En el montículo, Houston obtuvo más astucia que grandeza de Verlander. Dio base por bolas a su primer bateador del juego y permitió un sencillo al siguiente. Su control estaba mal, su cuadro inicial presentó muchas más bolas que strikes, e incluso golpeó a un bateador en la quinta entrada, una rareza para el derecho. Aun así, logró escapar de múltiples obstáculos para mantener a su equipo en la cima, una marca registrada de sus 18 años de carrera.

Fue bastante revelador que los Mellizos no pudieran llegar a esta versión lenta de Verlander, quien luego admitió que le faltaban mecánicas. El derecho le dio a la alineación repleta de zurdos de Minnesota múltiples oportunidades de causar un daño significativo. En las primeras entradas, el primer bateador alcanzó a Verlander las tres veces. El mayor error de Verlander se produjo en la parte alta de la tercera, cuando lanzó una bola rápida de 95 mph justo en el corazón de la zona que Edouard Julien arrancó de la pared del jardín izquierdo para un doble. Pero Verlander logró escapar gracias a un error en el corrido de bases y un par de ponches.

Su última línea de seis entradas en blanco en 91 lanzamientos lució mejor de lo que realmente lanzó. Pero el sábado sirvió como recordatorio de que incluso cuando los Astros no están jugando lo mejor que pueden, los campeones defensores pueden encontrar maneras de ganar. Ahora tienen marca de 12-0 en casa en la ALDS desde 2017.

Este fue el primer paso. Les faltan 10 más.