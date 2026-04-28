¡Lo “mató” la cámara! Matthew Boyd y un reto fallido que se hizo viral ante los Padres ¡El sistema ABS no perdona! En su regreso a la lomita tras una lesión en el bíceps, el zurdo Matthew Boyd pensó que tenía a Ramón Laureano en el bolsillo, pero la tecnología le dio un "baño de realidad" instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos, el reto de los Cubs pasó de la esperanza a la risa en San Diego. ¿Le pesó la inactividad al lanzador de Chicago?

El inicio de la serie de tres juegos entre los Cachorros de Chicago y los Padres de San Diego dejó un momento para el recuerdo, pero no por una jugada espectacular. Matthew Boyd, quien apenas viene saliendo de la lista de lesionados, protagonizó uno de los retos más rápidamente desmentidos de la temporada gracias al sistema de revisión de pitcheos.

El reto del arrepentimiento

Corría la parte baja de la primera entrada cuando Boyd enfrentaba a Ramón Laureano. Con el conteo en 2-1, Boyd lanzó una pelota que el árbitro cantó afuera. Convencido de que había rozado la zona, el zurdo pidió el reto de inmediato. Sin embargo:

La realidad: Tan pronto como la repetición apareció en la pantalla gigante, quedó claro que la bola estaba notablemente fuera de la zona.

El resultado: El llamado de “bola” fue confirmado casi al instante, dejando a Boyd con un gesto de resignación que no tardó en circular por las redes sociales.

Boyd: Buscando el ritmo de 2025

Tras perderse varias semanas por una lesión en el bíceps, Boyd está tratando de recuperar la forma dominante que mostró el año pasado (14-8, 3.21 ERA). Actualmente, sus números reflejan el óxido del tiempo fuera:

Récord: 1-1.

Efectividad: 5.79 ERA con 22 ponches.

Precedente: Venía de una buena salida el miércoles pasado ante los Filis, donde lanzó 4.2 entradas en la victoria de su equipo.

Hospital en el bullpen de los Cubs

Aunque los Cachorros marchan con un sólido 17-11 (segundos en la División Central de la Nacional), el mánager Craig Counsell está haciendo malabares con un cuerpo de lanzadores devastado. El equipo tiene a más de 10 lanzadores en la lista de lesionados, incluyendo bajas catastróficas para el resto del año como Cade Horton y el as Justin Steele, ambos fuera por cirugías de codo.

Los Cubs terminarán su serie en San Diego el miércoles antes de regresar a casa para recibir a los Diamondbacks de Arizona este viernes.

¿Cree usted que el exceso de confianza de los lanzadores con el sistema de retos les está jugando en contra, o es simplemente la presión de volver tras una lesión?