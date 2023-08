Octavo episodio de cinco carreras lleva a los Marineros a su séptima victoria consecutiva Cal Raleigh rompió el empate con un jonrón de dos carreras en la octava entrada cuando los Marineros de Seattle derrotaron el miércoles 6-1 a los Padres de San Diego, que estaban de visita.

10/08/2023 · 06:05 AM

El mejor prospecto de pitcheo de Seattle, Emerson Hancock, lanzó cinco entradas sólidas en su debut en las Grandes Ligas cuando los Marineros ganaron su séptimo consecutivo y por 12ª vez en sus últimos 14 juegos para permanecer dos detrás de Toronto en la carrera por el tercero de la Liga Americana. y último lugar en los playoffs de comodines.

Los Padres sufrieron su cuarta derrota consecutiva.

Con el marcador empatado 1-1, el relevista de los Padres, Steven Wilson (1-1), dio base por bolas a Julio Rodríguez al abrir la parte baja de la octava entrada. Con un out, Raleigh conectó un lanzamiento rompiente 3-2 aproximadamente a 450 pies de la parte superior de las ventanas del Hit It Here Cafe en el segundo piso del jardín derecho.

Wilson luego golpeó a Teoscar Hernández en una cuenta de 0-2, lo que provocó una advertencia del equipo de árbitros. Hernández tomó la segunda con un roletazo y anotó con un doble de Ty France entre el jardín derecho y central. Cade Marlowe recibió al relevista Tom Cosgrove con un sencillo productor al jardín central para poner el 5-1. Josh Rojas se embasó en un error de fildeo del primera base Jake Cronenworth y el bateador emergente Dylan Moore conectó un sencillo que anotó una carrera al centro para coronar el rally de cinco carreras.

El relevista de los Marineros, Matt Brash (8-3), lanzó un octavo inning en blanco para llevarse la victoria.

Los Padres anotaron sin el beneficio de un hit en la primera entrada ante Hancock. Ha-Seong Kim obtuvo una base por bolas de apertura, se robó la segunda y la tercera, y luego corrió a home con un dribleador de Juan Soto hacia el lado de la primera base del montículo.

Hancock permitió una carrera y dos hits. El derecho dio base por bolas a tres y ponchó a tres.

Los Marineros empataron en el tercero ante el abridor de los Padres, Yu Darvish. Marlowe abrió con un sencillo a la derecha y dio un gran giro hacia la segunda. El jardinero Fernando Tatis Jr. trató de sacar a Marlowe mientras regresaba a primera base, pero el lanzamiento fue bajo y rebotó en la parte inferior de los zapatos de Marlowe y rebotó hacia el dugout de los Marineros.

Marlowe tomó la segunda por el error y luego avanzó a la tercera con un roletazo de Rojas hacia el lado derecho del cuadro. Anotó con un elevado de sacrificio de JP Crawford.

Darvish lanzó más de seis entradas y permitió una carrera sucia con seis hits. Caminó a dos y abanicó a cuatro.