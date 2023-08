Rangers ganan en regreso de Bruce Bochy a San Francisco Jon Gray se combinó con dos relevistas en un juego de tres hits, Nathaniel Lowe y Mitch Garver conectaron lanzamientos consecutivos para jonrones y los Rangers de Texas celebraron el regreso del manager Bruce Bochy a San Francisco con una victoria de 2-1 sobre los Gigantes anfitriones el viernes por la noche.

12/08/2023 · 06:05 AM

La visita al Oracle Park fue la primera para Bochy, de 68 años, desde que renunció después de la temporada 2019 luego de 13 años como mánager de los Giants, un período que incluyó tres campeonatos de la Serie Mundial.

Bochy vio a Gray (8-5) lanzar una joya. Durante siete entradas en blanco, el derecho permitió solo un sencillo de apertura a Joc Pederson en el segundo y un sencillo con dos outs a Patrick Bailey en el quinto, sin que ninguno de los corredores avanzara más allá de la primera base.

Gray, quien había entrado al juego con un récord de por vida de 2-8 contra los Giants, ponchó a siete sin dar base por bolas.

Aroldis Chapman sorteó una base por bolas con un out y dos lanzamientos descontrolados en un octavo sin hits, antes de que los Giants subieran al tablero en el noveno contra Will Smith con un doble emergente de Heliot Ramos, en el que avanzó a tercera por un error de tiro. , y un infield out de Thairo Estrada RBI.

Smith luego retiró a Wilmer Flores y Pederson con elevados para asegurar su salvamento número 22 y darle a los Rangers una novena victoria en sus últimos 10 juegos.

Después de tomar el lugar del abridor Scott Alexander, quien lanzó una parte superior sin anotaciones en la primera, Ross Stripling (0-5) igualó a Gray lanzamiento por lanzamiento en un duelo sin anotaciones hasta que Lowe bombardeó su 14to jonrón de la temporada al jardín derecho con dos outs en el sexto para abrir el marcador.

La recepción de Lowe en el banquillo no había terminado antes de que Garver lanzara el siguiente lanzamiento de Stripling muy por encima de la cerca entre el jardín izquierdo y central para su octavo jonrón del año.

Los jonrones de Lowe y Garver fueron los únicos extrabases de la contienda hasta el doble de Ramos en el noveno.

Stripling terminó la entrada y luego fue levantado, cargado con dos carreras y cinco hits en cinco entradas. Ponchó a tres y no dio base por bolas a nadie.

Ryan Walker, Taylor Rogers y Luke Jackson mantuvieron a los Giants al alcance de la mano con una entrada en blanco cada uno, pero no pudieron evitar una quinta derrota en los últimos seis juegos del club.

Marcus Semien tuvo un par de sencillos para los Rangers, que venían de una victoria en la serie 2-1 en la Bahía de San Francisco contra los Atléticos de Oakland.