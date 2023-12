Lo que dijeron los Yankees a Luis Severino tras quedarse en Nueva York Yankees escriben mensaje sincero a Luis Severino tras firmar en Nueva York en la agencia libre

02/12/2023 · 10:16 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La agencia libre siempre es un momento emocionante para los fanáticos a quienes nada les encantaría más que ver a sus queridos equipos mejorar su plantilla. Sin embargo, la agencia libre también es un momento de despedidas, y el viernes Luis Severino concretó su mudanza a los Mets de Nueva York , poniendo fin a su período de ocho años como miembro de los Yankees de Nueva York .

Los Yankees agradecieron a Luis Severino por sus ocho años de servicio luego de que el jugador de 29 años decidiera firmar con los Mets en la agencia libre.

Severino ya había publicado un sentido mensaje agradeciendo a la franquicia de los Yankees por darle una oportunidad como agente libre internacional y permitirle desarrollarse en su mejor versión en el montículo. El lanzador abridor de 29 años también se aseguró de señalar que atesora cada recuerdo que compartió con la franquicia de los Yankees a medida que avanza en su carrera con los Mets.

Luis Severino envió un sentido mensaje a los Yankees el viernes a través de su Instagram:

“Querido Universo Yankees, quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos por su amor y apoyo durante estos últimos 12 años inolvidables”, escribió Severino. “Cuando era un niño que crecía en la República Dominicana como fanático de los Yankees, solo podía soñar con cómo sería jugar el juego que amo profesionalmente a nivel de la MLB y ganarme la oportunidad de vestir las famosas telas a rayas en 2011. Mis sueños se hicieron realidad cuando la organización de los Yankees de Nueva York se arriesgó conmigo y nos dio a mí y a mi familia la oportunidad de mi vida al contratarme como agente libre internacional.

“Desde el momento en que me puse ese uniforme especial y completé el viaje de hacer mi debut en la MLB en 2015, la organización de los Yankees y la ciudad de Nueva York nos recibieron a mi familia y a mí en sus corazones, ¡lo cual estaremos eternamente agradecidos! Juntos, todos hemos compartido recuerdos increíbles que siempre atesoraré y realmente ha sido un honor y un privilegio haber jugado para una de las organizaciones más grandes del mundo”.

Severino estuvo brillante en 11 juegos para comenzar su carrera en la MLB en 2015. Después de tener problemas en 2016, se recuperó al formar parte de dos equipos All-Star consecutivos en 2017 y 2018. Durante la campaña de 2017, terminó tercero en la votación del Cy Young de la Liga Americana.

Desafortunadamente, las lesiones han limitado a Severino desde 2018. De 2019 a 2021, el lanzador derecho apareció en un total de siete juegos. Luego, Severino lanzó en 19 juegos tanto en 2022 como en 2023.Concluyó su mensaje agradeciendo a la organización de los Yankees y a sus excompañeros.

“A la organización de los Yankees, quiero tomarme un momento para agradecerles a todos por brindarnos a mi familia y a mí la oportunidad de convertirnos en miembros de su familia. Un gran agradecimiento a la familia Steinbrenner junto con Brian Cashman por creer en mí y brindarme la oportunidad de ser miembro de la organización de los Yankees durante toda mi carrera hasta el momento.

“¡Además, gracias a todos los miembros de esta organización de primer nivel que siempre tendrán un lugar especial en mi corazón! Y quiero agradecer personalmente al personal médico y de formación por tener siempre en mente mi mejor interés. A pesar de tener que superar lamentables lesiones, siempre supe que estaba en las mejores manos por su cuidado.

“Para mis compañeros de equipo, siempre serán una familia y no hay nadie más con quien hubiera preferido competir todos estos años. Siempre tendremos nuestros recuerdos y apreciaré el tiempo que pasamos juntos, con la sangre, el sudor y las lágrimas que compartimos trabajando para que la ciudad de Nueva York se sienta orgullosa de sus Yankees. A pesar de no haber logrado nuestro objetivo colectivo final, ¡no podría estar más orgulloso de haber sido tu compañero de equipo y por siempre tu hermano! Si bien no hay garantías en el futuro, siempre estaré orgulloso de competir con ustedes”.

Los Yankees, para no quedarse atrás, correspondieron a los sentimientos de Luis Severino al dejar también un mensaje de agradecimiento en su cuenta oficial de Twitter (X).

“8 estaciones a rayas. Energía y pasión inigualables cada vez que subías al montículo. Gracias, Sevy 💙”, se lee en el mensaje de los Yankees para Severino.

Luis Severino firmó un contrato de un año y $13 millones con los Mets, por lo que no es que los Yankees no hubieran podido superar la oferta de sus rivales de la ciudad si hubieran querido. Sin embargo, existe mucha incertidumbre sobre el futuro de Severino, ya que no ha tenido exactamente la mejor imagen de salud en los últimos años.

Severino lanzó solo 209.1 entradas en las últimas cuatro temporadas, solo 16 entradas más que su gran temporada All-Star en 2017, donde lanzó con una efectividad de 2.98. En lo que respecta a los cambios positivos en la agencia libre, los Mets cuentan con un mejor estado de salud para el jugador de 29 años, lo que tal vez podría facilitar un cambio en su carrera después de que anotó una terrible efectividad de 6.65 en 89.1 entradas lanzadas en 2023.

En cuanto a los Yankees, no extrañarían demasiado los servicios de Severino, especialmente si Néstor Cortés logra mantenerse saludable y los Yankees logran retener a Michael King y/o Clarke Schmidt en medio de su búsqueda del bateador estrella de los Padres de San Diego, Juan Soto.

Gerrit Cole y Carlos Rodón todavía están presentes para anclar la rotación, por lo que los Yankees deberían estar en una buena posición de cara a la temporada 2024.

Severino había pasado toda su carrera en las Grandes Ligas con los Yankees antes de ingresar a la agencia libre esta temporada baja. Los rumores surgieron a principios de la temporada baja sobre su posible salida, los cuales luego se hicieron realidad después de que se conoció la noticia de su acuerdo con los Mets.