Lo que le debe Willy Adames a los Tigres del Licey El campocorto dominicano reafirma su compromiso con el equipo que marcó el inicio de su carrera profesional y reflexiona sobre su impacto en el béisbol.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El béisbol invernal en República Dominicana no es solo un espectáculo deportivo; es una tradición que une generaciones y celebra el talento local. Para Willy Adames, campocorto estelar de los Gigantes de San Francisco, este escenario representa algo más que un capítulo de su carrera: es una deuda personal con los Tigres del Licey, equipo que lo vio crecer como profesional y donde desea volver a jugar como una muestra de gratitud y compromiso.

Un compromiso pendiente con los Tigres del Licey

En un encuentro reciente con la prensa, Adames dejó claro que su regreso al béisbol invernal no es solo una posibilidad, sino una prioridad. “Tengo una deuda con los Tigres del Licey y lo he expresado hace años, pero no tenía la estabilidad para arriesgarme e ir a jugar invierno”, declaró. Ahora, con un contrato de siete años y $182 millones firmado con los Gigantes de San Francisco, Adames siente que ha alcanzado la estabilidad necesaria para cumplir esa promesa.

Drafteado en 2014 como la cuarta selección general por los Tigres del Licey, Adames jugó con el equipo bicampeón en las temporadas 2014-15 y 2016-17 antes de dar el salto a las Grandes Ligas. Sin embargo, su conexión emocional con el equipo y su deseo de aportar en el torneo invernal nunca han desaparecido.

El impacto de un contrato histórico

El contrato de Adames con los Gigantes de San Francisco, firmado el 8 de diciembre de 2024, no solo le otorga estabilidad financiera, sino que también marca un hito en la historia de la franquicia como el acuerdo más grande jamás otorgado. Este contrato le permite planificar su carrera con mayor flexibilidad, incluyendo su participación en el béisbol invernal, donde busca dejar un legado en el equipo que le dio su primera oportunidad.

Su compromiso con el Licey no es solo un gesto simbólico; es una muestra de la importancia de las raíces en la carrera de un jugador de béisbol. En un deporte donde los contratos multimillonarios a menudo desvinculan a las estrellas de sus inicios, Adames parece decidido a mantener viva esa conexión.

Mentor de la nueva generación

El reciente evento en la Academia de Béisbol Felipe Alou mostró otra faceta de Willy Adames: la de mentor. En su rol como representante de los Gigantes de San Francisco, Adames aconsejó a los jóvenes prospectos que sueñan con seguir sus pasos, incluyendo a Josuar de Jesús González, considerado el segundo mejor prospecto de su clase a nivel mundial.

“Es un día especial, hoy se ve la recompensa del trabajo. Es el primer paso del sueño que tenemos cuando niños”, comentó Adames, destacando la importancia de la disciplina y el enfoque en la carrera de un jugador. Además, enfatizó el papel de la familia en el éxito profesional, instando a los jóvenes a cuidar su círculo cercano y escuchar los consejos de sus padres.

Reflexión y legado en el béisbol invernal

El regreso de Willy Adames al béisbol invernal sería un evento significativo para los Tigres del Licey y para la Liga Dominicana en general. Su experiencia en Grandes Ligas, combinada con su liderazgo y capacidad para inspirar a las nuevas generaciones, podría ser un impulso para el equipo tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Más allá de los números y los trofeos, la intención de Adames de volver al Licey refleja una lección importante: el éxito profesional no debe desvincularnos de nuestros orígenes. Para él, la gratitud y el compromiso con el béisbol dominicano son tan importantes como cualquier logro en las Grandes Ligas.

El peso de la responsabilidad y la gratitud

En un deporte donde el éxito a menudo se mide en contratos y estadísticas, la actitud de Willy Adames destaca como un recordatorio del valor de la gratitud. Su regreso a los Tigres del Licey no será solo un gesto simbólico, sino un acto de retribución y un paso más en la construcción de un legado que va más allá del diamante.

Cuando finalmente se vista de azul y represente al equipo con el que todo comenzó, Adames no solo saldará una deuda personal, sino que también reforzará la importancia del béisbol invernal como cuna de talentos y fuente de orgullo nacional.