Lo que le quita el sueño a Shohei Ohtani Las noches sin dormir tras las acusaciones de fraude contra su traductor.

Shohei Ohtani, el destacado bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, se encontró en medio de un torbellino emocional cuando se hicieron públicas las acusaciones de fraude contra su propio traductor, Ippei Mizuhara. Mizuhara fue despedido por los Dodgers después de que surgiera una investigación federal sobre apuestas, y se declaró culpable de fraude bancario y fiscal, alegando haber robado cerca de 17 millones de dólares de Ohtani para pagar deudas relacionadas con apuestas.

La noticia impactó profundamente a Ohtani, quien reveló que perdió el sueño en medio de la tormenta de acusaciones. “Creo que lo que más me afectó fue no poder dormir bien”, compartió Ohtani, reflejando el peso emocional que llevaba sobre sus hombros. A pesar de la situación, Ohtani mostró su determinación para mantenerse enfocado en su juego y no permitir que los problemas fuera del campo afectaran su rendimiento en el terreno.

Afortunadamente, Ohtani ha sido una fuerza imparable en el campo, liderando las Grandes Ligas con un impresionante promedio de bateo de .336. Además de su habilidad para conectar la pelota, Ohtani ha demostrado su versatilidad al acumular 13 jonrones, 35 carreras impulsadas y 13 bases robadas en lo que va de la temporada.

Sin embargo, la historia de Ohtani no está exenta de obstáculos físicos. El manager de los Dodgers, Dave Roberts, reveló recientemente que Ohtani ha estado jugando con una contusión en el tendón de la corva izquierda, sufrida durante un intento de out en las bases el 16 de mayo.

A pesar de los desafíos tanto dentro como fuera del campo, Ohtani ha demostrado una fuerza y ​​resiliencia notable. Su capacidad para enfrentar la adversidad y mantener un alto nivel de rendimiento es un testimonio de su dedicación y talento excepcionales.