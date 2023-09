Los 5 regresos al béisbol más emotivos e inspiradores De las historias más emotivas que se producen en el deporte es el regreso del jugador que por alguna circunstancia estuvo fuera de béisbol por un período de tiempo. Historias de éxitos de jugadores que le supieron hacer frente a la adversidad.

Sin importar si la causa de su ausencia del béisbol fue un bajo rendimiento, una lesión devastadora, una enfermedad implacable o cualquier otro obstáculo que parecía sentenciar el fin de sus carreras, hubo quienes mantuvieron un enfoque inquebrantable en su regreso al diamante y no cejaron hasta lograrlo. Este tipo de determinación es tan admirable que la MLB reconoce anualmente a los jugadores con el Premio al Jugador Regresado del Año en ambas ligas. En 2021, por ejemplo, el ganador de la Liga Nacional fue Buster Posey, quien ya lo había ganado en una ocasión anterior, específicamente en 2012, Posey regresó de una lesión espantosa que puso fin a su temporada en 2011 para ganar el premio al Jugador Más Valioso y llevar a los Gigantes a un Campeonato de la Serie Mundial en 2012. En la Liga Americana, el ganador fue Trey Mancini, quien se sometió a una operación para extirpar un tumor maligno y seis meses de quimioterapia. Cinco meses después, volvió al campo y ganó un anillo de la Serie Mundial con los Astros en 2022. Regresos asombrosos como estos son algo raros, pero ocurren, y hoy enumeraremos otras 5 historias inspiradoras de regresos, que sin lugar a dudas, te generarán emociones.

5. Tommy John

Su nombre resuena en el corazón de los aficionados al béisbol, pero mucho antes de que el nombre de Tommy John fuera sinónimo de cirugía, él era una promesa en los Cleveland Indians. Con una curva impresionante, se estableció como uno de los mejores abridores del juego tras ser transferido a los White Sox. En 1968, llegó al Juego de las Estrellas y registró una efectividad de 1.98. Más tarde, tras ser transferido a los Dodgers, logró un récord de 16-7 en 1973 con una efectividad de 3.1. En 1974, con un récord de 13-3 y una efectividad de 2.59, ya tenía una carrera sólida de 12 años en las Grandes Ligas, liderando la liga en blanqueadas en dos ocasiones y en porcentaje de victorias en otras dos. Desafortunadamente, sufrió una lesión que se consideraba, en ese momento, que pondría fin a su carrera: un ligamento colateral ulnar roto. No había vuelta atrás, hasta que el cirujano ortopédico Frank Jobe, quien trabajaba para los Dodgers, realizó una revolucionaria cirugía de reemplazo de ligamento en John. Fue una intervención que se ha convertido en la cirugía estándar para los lanzadores, permitiéndoles continuar sus carreras tras lesiones que antes eran terminales. Tommy John se recuperó y regresó en 1976, registrando un récord de 10-10 con una efectividad de 3.09. Al año siguiente, por primera vez en su carrera, ganó 20 juegos y quedó en segundo lugar en la votación del Cy Young. La cirugía fue un éxito rotundo y Tommy John no solo se recuperó, sino que pareció ser aún mejor. Hizo tres Juegos de las Estrellas consecutivos y ganó 20 o más juegos en 3 de 4 temporadas. John jugó increíbles 14 temporadas más después de la cirugía, acumulando 288 victorias. Sin duda, merece estar en el Salón de la Fama. La cirugía, por supuesto, se conoce desde entonces como Cirugía Tommy John o simplemente “Tommy John”. Aunque ya son centenas la cantidad de atletas que han tenido que someterse a este procedimiento, Tommy John fue el primero, además siendo exitoso, por lo que su mención en esta lista debe ser obligatoria.

4. José Rijo

La mayoría de los apasionados fanáticos del béisbol de finales de los años 80 y principios de los 90 recordarán al lanzador de los Rojos, José Rijo, quien fue una presencia constante en la rotación de los Rojos durante muchos años. En 1991, tuvo un récord de 15-6 con una efectividad de 2.51, terminando en cuarto lugar en la votación para el Premio Cy Young. Fue seleccionado para el Juego de Estrellas y llevó a los Rojos a un anillo de la Serie Mundial en 1990, dominando por completo a los Atléticos al tener un récord de 2-0 con una efectividad de 0.59. En 1995, se vio limitado a solo 14 aperturas debido a lesiones en el codo. Más tarde, en la temporada baja, tuvo que someterse a la cirugía de Tommy John. Desafortunadamente, las lesiones en el hombro en 1996 causaron más problemas y Rijo terminó necesitando 4 cirugías importantes. Básicamente, había terminado con el béisbol y en octubre de 1998, se convirtió en agente libre sin restricciones que no había jugado en 3 años. El año 1999 llegó y pasó, y Rijo no pudo jugar. En este punto, ya era considerado una leyenda de los Rojos que había tenido una gran carrera de 12 años. Incluso apareció en la papeleta del Salón de la Fama en 2001, recibiendo un voto. Luego, el 1 de julio, en medio de la temporada de 2001, los Rojos firmaron al Rijo de 36 años. Ahora, saliendo del bullpen, José Rijo comenzó su asignación de rehabilitación en Clase A más de cinco años después de su último lanzamiento profesional, como alguien que ya había aparecido en la papeleta del Salón de la Fama. Se abrió paso a través de Doble A, luego Triple A y finalmente recibió la llamada de regreso a las Grandes Ligas, donde tuvo una efectividad de 2.12 en 13 apariciones. También regresó en 2002, lanzando desde el bullpen y haciendo 9 aperturas antes de retirarse. La historia de Rijo puede que no sea la más dramática, pero considerando que estuvo fuera del juego el tiempo suficiente como para aparecer en la papeleta del Salón de la Fama y aún regresó para darle a los Rojos un brazo fuerte en el bullpen es absolutamente sorprendente.

3. Rick Ankiel

En la escuela secundaria, Ankiel era una estrella, con un récord de 11-1, una efectividad de 0.47 y 162 ponches en 74 entradas. Fue un nombre muy buscado en el draft y fue seleccionado en la segunda ronda por los Cardenales de San Luis, recibiendo un bono de firma de $2,500,000. Inmediatamente impresionó en las ligas menores, ponchando a 222 bateadores en 161 entradas con una efectividad de 2.63. Al año siguiente, entre Doble A y Triple A, fue aún mejor con una efectividad de 2.35 y 194 ponches en 134 entradas. No otorgó muchos pasaportes y mostró la misma confianza que tenía en la escuela secundaria. No había razón para pensar que Ankiel no sería un As en las Grandes Ligas. Tuvo una impresionante temporada de novato en el año 2000, con un récord de 11-7, una efectividad de 3.50 y 194 ponches, terminando en segundo lugar en la votación para el Novato del Año. Los Cardenales llegaron a los playoffs ese año y en la primera apertura de playoffs de Ankiel, algo extraño sucedió. Después de lanzar dos entradas sin permitir carreras, de repente tuvo un colapso total, otorgando cuatro bases por bolas y lanzando cinco lanzamientos descontrolados en una entrada. Se consideró un incidente aislado y como los Cardenales ganaron el juego, nadie pensó mucho más al respecto. Eso fue hasta su próxima apertura, el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuando 5 de los primeros 20 lanzamientos de Ankiel pasaron del receptor. Fue retirado del juego. En su próxima aparición, fue más de lo mismo: enfrentó a cuatro bateadores, otorgó dos bases por bolas y lanzó dos lanzamientos descontrolados. Rick Ankiel tenía “the yips” (un fenómeno en el que un atleta pierde repentinamente la capacidad de realizar una habilidad que antes dominaba). Regresó al equipo en 2001, pero sus problemas no se solucionaron. En 24 entradas, otorgó 25 bases por bolas, lo que resultó en una relegación a Triple A, donde llegó a otro nivel al otorgar 17 bases por bolas y lanzar 12 lanzamientos descontrolados en 4 1/3 entradas. Más tarde, un esguince en el codo izquierdo y una cirugía de Tommy John lo mantuvieron en gran parte fuera de las Grandes Ligas durante los dos años siguientes. Su carrera estaba prácticamente acabada. ¿O lo estaba? Durante el entrenamiento de primavera de 2005, Ankiel anunció que estaba cambiando al jardín exterior para ser un bateador. Tuvo que comenzar su carrera desde cero, volviendo a Clase A, donde mostró un poder impresionante, lo que le valió un ascenso a Doble A. Desafortunadamente, se lesionó la rodilla en el entrenamiento de primavera de 2006 y se perdió toda la temporada. ¿Era este el final de su carrera? Ni siquiera cerca. En 2007, en Triple A, Ankiel conectó 32 jonrones, obtuvo un ascenso a las Grandes Ligas y conectó un jonrón en su primer juego en las Grandes Ligas como jugador ofensivo. Luego jugó 7 años en las Grandes Ligas como bateador, terminando su carrera con 251 jonrones, además de algunos jonrones dramáticos en postemporada, como un jonrón ganador de un juego para Atlanta en la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2010 contra los Gigantes. Para uno de los mejores prospectos de lanzadores en el juego, tener “the yips” y perder por completo el control para luego tener una carrera muy exitosa como bateador de las Grandes Ligas a pesar de no haber bateado regularmente desde la escuela secundaria es absolutamente increíble, y el regreso de Rick Ankiel es uno de los más grandes en la historia de las Grandes Ligas.

2. Eddie Waitkus

Comenzó su carrera profesional con la organización de los Cachorros en 1939, bateando .326 en las ligas menores y logrando su primera promoción a las Grandes Ligas para 1941. En ’42, pasó el año en las ligas menores, bateando .336 para los Los Angeles Angels de la Liga de la Costa del Pacífico. Luego, sucedió la Segunda Guerra Mundial. Fue un héroe, ganando cuatro estrellas de bronce. En una ocasión, abandonó su trinchera y se adentró en el fuego enemigo para salvar la vida de un compañero. Regresó al béisbol en 1946, después de perderse tres temporadas enteras debido a la guerra, y bateó .304 para los Cachorros, convirtiéndose eventualmente en un primera base All-Star.

Pero la historia no termina ahí. Este fue solo el primer regreso. En junio de 1949, Waitkus estaba bateando bien para su nuevo equipo, los Filis, con un promedio de bateo de .306. Pero había una fanática enloquecida de Chicago que lo había adorado llamada Ruth Ann Steinhagen. Ella había creado un “santuario” para él con cientos de fotos y recortes de periódicos. Steinhagen incluso le ponía un plato en la mesa para él. Después de que él se fue a jugar para los Filis, ella fantaseaba con matarlo. Cuando los Filis llegaron a Chicago para una serie contra los Cachorros, ella se registró en el mismo hotel donde él se estaba quedando e hizo que el botones le entregara una nota instándolo a verla para obtener información importante que querría saber. Cuando él llegó a su habitación, ella le disparó con un rifle calibre .22. Hay algunas disputas sobre lo que se dijo, si es que se dijo algo, pero según un amigo y compañero de habitación de Waitkus, él le dijo que ella dijo: “Si no puedo tenerte, nadie más puede”. La bala apenas se perdió su corazón y durante la operación, estuvo cerca de morir varias veces. Increíblemente, Waitkus se recuperó y regresó en 1950 para jugar 6 años más en las Grandes Ligas. Bateó .289 en 1951 y .291 en ’53. Su historia fue parte de la inspiración para la película “The Natural”. Eddie Waitkus no solo hizo un regreso asombroso siendo un héroe de guerra, sino que también regresó después de ser baleado y casi asesinado por una fanática demente.

1. Lou Brissie

Brissie nació en Anderson, Carolina del Sur, en 1924 y creció en la ciudad de Ware Shoals, un lugar donde se jugaba al béisbol en ligas textiles locales. La carrera de Brissie comenzó en 1940 en el equipo de béisbol de Ware Shoals. Era un joven lanzador talentoso que, como un zurdo dominante de 6’4″, llamó la atención del mánager de los Philadelphia Athletics, Connie Mack, en 1941. Firmó con los Atléticos en 1941 con la comprensión de que lanzaría durante tres años en la universidad y luego comenzaría su carrera profesional. Desafortunadamente, antes de que pudiera completar su carrera universitaria, estalló la guerra y se unió al Ejército de Estados Unidos. Antes de partir a la guerra, estuvo destinado en el Camp Croft en Carolina del Sur. Un día, de permiso, se reincorporó al equipo de Ware Shoals para un juego y ponchó a 22 bateadores. Para 1943, había sido desplegado en Italia, y su unidad, la 88ª División de Infantería, vivió mucha acción y sufrió muchas bajas. Después de 14 meses de lucha, en diciembre de 1944, su unidad fue blanco de un intenso fuego de artillería. Al menos 12 hombres murieron en el ataque y una explosión estalló cerca de Brissie, cuyo último recuerdo antes de perder el conocimiento fue de sí mismo medio dentro y medio fuera del agua con un pie gravemente dañado y el otro completamente desaparecido. Lo dieron por muerto y lo encontraron varias horas después, con la tibia izquierda y la espinilla destrozadas en 30 piezas. Los médicos le informaron que la pierna tendría que ser amputada, pero Brissie los persuadió para que intentaran salvarla para que eventualmente pudiera volver a jugar al béisbol. Se sometió a 23 cirugías y 40 transfusiones de sangre realizadas durante 2 años, reconstruyendo su pierna con alambre. Connie Mack se enteró de la gravedad de la lesión y escribió a Brissie, diciendo que su deber era recuperarse y que cuando estuviera listo para jugar, Mack se aseguraría de que tuviera la oportunidad. “Eso significó muchísimo para mí”, dijo Brissie. “Fue un motivador tremendo”. Finalmente, después de un año de rehabilitación, pudo caminar con un bastón. En 1945, en el Shibe Park, realizó una prueba para Connie Mack, tratando de lanzar con muletas. Mack dijo más tarde: “Nunca olvidaré cómo lucía el verano pasado, acababa de ser operado y estaba a punto de ser operado nuevamente. Estaba en muletas y pensé: ‘Pobre chico. Nunca podrá lanzar de nuevo'”. Durante otro año, continuó su rehabilitación y superó el dolor para aprender a lanzar nuevamente. Finalmente, en 1947, 6 años después de firmar por primera vez con los Atléticos, Connie Mack le dio la oportunidad que prometió. Fue enviado a la Clase A y fue increíble, terminando con 23 victorias y 5 derrotas, una efectividad de 1.91 y 278 ponches. Después de la temporada de ligas menores, fue ascendido. Contra todo pronóstico, Lou Brissie llegó a las Grandes Ligas. En 1948, tuvo un récord de 14 victorias y 10 derrotas con una efectividad de 4.13, comenzando así una carrera de 7 años en las Grandes Ligas. Después de su retiro, confirmó que lanzó a pesar del dolor severo en cada juego. Su efectividad en la carrera fue respetable con 4.17, y no se puede decir cuán bueno habría sido si la lesión nunca hubiera ocurrido. Pero lo que hizo fue aún más impresionante y ocupa el puesto número 1 en la lista de hoy como el regreso más inspirador en la historia del béisbol.

Y eso es todo por el artículo de hoy sobre los regresos más inspiradores en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol. Seguro que hay muchos otros que me he perdido, así que no dudes en compartirlos en la sección de comentarios a continuación. Muchas gracias por visitar el blog y recuerda, como dijo Lou Brissie una vez: “Si alguien te dice que no puedes escalar la montaña, sal y encuentra la forma de hacerlo”.