Los abucheos a Ketel Marte no sorprenden a Lovullo El dominicano volvió al lineup de los Diamondbacks entre aplausos y fuertes abucheos, después de la polémica ausencia que provocó dudas sobre su futuro en el equipo.

El regreso de Ketel Marte a la alineación de los Arizona Diamondbacks estuvo marcado por una recepción dividida en Chase Field. El segunda base dominicano volvió a la acción el lunes después de haberse ausentado inesperadamente de un partido frente a los Boston Red Sox, una situación que generó críticas y dejó abiertas varias interrogantes sobre su relación con la organización.

Los abucheos que recibió cada vez que acudió al plato no sorprendieron a Torey Lovullo, manager de Arizona. El dirigente entendió que la reacción de los aficionados era una consecuencia natural de lo ocurrido durante las últimas semanas, aunque también destacó la manera en que Marte afrontó la situación adversa.

El dominicano había quedado en el centro de la polémica después de no presentarse a aquel compromiso contra Boston. Posteriormente se conoció que necesitaba tiempo para recuperarse de una lesión, pero la ausencia sin una explicación inmediata provocó malestar dentro de la organización.

La situación adquirió todavía más notoriedad cuando Marte fue relacionado con una publicación que sugería que ya había disputado su último partido con los Diamondbacks. El jugador había marcado como “me gusta” ese contenido, un gesto que aumentó las especulaciones sobre una posible ruptura entre el pelotero y la franquicia.

Con el equipo inmerso en la pelea por un puesto de postemporada, cualquier incertidumbre alrededor de uno de sus principales jugadores podía tener un peso considerable. Por eso, el regreso de Marte no se limitó a una cuestión deportiva: también representaba una prueba para su relación con los aficionados y sus compañeros.

Arizona decidió mantener la confianza en el veterano infielder. Marte fue colocado como bateador designado y cuarto en el orden ofensivo frente a los Philadelphia Phillies, exactamente el papel que estaba previsto para él en aquel encuentro ante Boston al que finalmente no asistió.

La jornada, sin embargo, terminó con una derrota para los Diamondbacks por 2-1. Marte consiguió responder parcialmente desde el plato al batear de 1-3 y recibir una base por bolas, aunque su regreso no pudo coincidir con una victoria que ayudara a Arizona en la carrera por la postemporada.

Más allá de sus números, el aspecto más importante fue la reacción del público. Los abucheos dejaron claro que una parte de los seguidores todavía no había olvidado lo ocurrido. Marte, por su parte, no evitó la responsabilidad. De acuerdo con el reporte, el jugador se mostró arrepentido y dispuesto a afrontar las consecuencias de sus decisiones.

Lovullo tampoco ocultó que la recepción podía ser complicada. Su postura refleja que la organización entiende el descontento de los aficionados, pero al mismo tiempo continúa considerando a Marte una pieza fundamental.

El problema es que la situación podría tener consecuencias más allá de un solo partido. La combinación entre una ausencia inesperada, las especulaciones sobre su futuro y la reacción de los seguidores ha creado un escenario que los Diamondbacks tendrán que gestionar cuidadosamente durante el tramo final de la temporada.

Marte sigue siendo considerado una parte integral del equipo, pero su relación con Arizona parece atravesar un momento delicado. La franquicia decidió recibirlo nuevamente y darle un papel importante en la alineación, mientras el jugador tuvo que enfrentarse directamente a la respuesta de los aficionados.

Con la temporada entrando en su último mes y Arizona luchando por mantenerse en la carrera por el comodín de la Liga Nacional, cada partido adquiere mayor importancia. En ese contexto, recuperar plenamente a Marte —tanto deportiva como emocionalmente— puede convertirse en uno de los asuntos relevantes para los Diamondbacks.

Su regreso comenzó con una derrota y una recepción incómoda, pero también con una señal clara: el equipo todavía cuenta con él. Ahora corresponderá al dominicano responder dentro del terreno y reconstruir, con sus actuaciones, la confianza de una afición que dejó claro que todavía tiene cuentas pendientes.