Angelinos no cambiar a Shohei Ohtani, ¿es acierto o error? Están medio de una temporada épica en la persecución de los playoffs.

¿Deberían o no deberían? ¿Lo harán o no? Es todo de lo que se habla en el béisbol. ¿Deberían los Angelinos canjear a Shohei Ohtani antes de la fecha límite o mantenerlo en Anaheim con la esperanza de competir por la postemporada? El propietario de los Àngels, Arte Moreno, ya expresó que realmente no cambiará un talento bidireccional único en un siglo, garantizado, por una plétora de jugadores y prospectos listos para la MLB , y no piensa entregar el resto de la temporada.

Francamente, el debate debería haber terminado.

Los Angelinos tienen marca de 52-49, solo 3.5 juegos detrás de los Azulejos por el último puesto de comodín de la Liga Americana con una semana restante hasta la fecha límite de cambios del 1 de agosto. Están bien posicionados para hacer una carrera, particularmente con los Yankees y los Medias Rojas impredecibles y de bajo rendimiento frente a ellos. Están tan bien posicionados, de hecho, que otros aspirantes a contendientes con récords decepcionantes, como los Mets y los Padres , harían cualquier cosa para estar a 3.5 juegos de un puesto de comodín.

Además de que los Angelinos finalmente se asemejan a un club de béisbol competitivo a medida que se acerca agosto, Ohtani actualmente está produciendo la mejor temporada en la historia de la MLB desde… nunca. El líder de las ligas mayores en jonrones acaba de aplastar a otro contra los Piratas el domingo, elevando su total creciente a 36. Está proyectado para conectar un poco menos de 60 jonrones en la temporada, con razones para creer que puede mejorar su ritmo y quebrar el récord de jonrones en la Liga Americana de Aaron Judge.

Todos vimos la conmoción que Judge causó el año pasado cuando se acercó al No. 62, una histeria que simplemente no ocurre con frecuencia, y solo es provocada por la posibilidad de romper récords de larga data en la MLB. Ahora, Ohtani ya es la comidilla de la ciudad y lo creas o no, aún no ha alcanzado su techo. Sin mencionar que, a medida que Ohtani se acerque a los 60 jonrones, el equipo que tenga el placer de contratarlo disfrutará de una multitud de espectadores.

Si fuese los Angelinos, quiero todo eso en mi franquicia. Ellos también parecen quererlo.

Convenientemente, Los Ángeles cierra la temporada regular con una estadía en casa de seis juegos contra los Rangers y los Atléticos . La mera posibilidad de que Ohtani persiga el récord de Judge y los Angelinos persigan un lugar en los playoffs en los últimos días de la temporada regular debe ponerle la piel de gallina a Moreno y proporcionar todo el incentivo necesario para mantener a su prodigio en el Condado de Orange mientras pueda.

Y esas son las palabras clave: mientras todavía pueda . No se sabe qué sucederá esta temporada baja en el frenesí de la agencia libre de Ohtani , un evento que se espera que presente las ofertas más grandes jamás vistas en los deportes de América del Norte. Queda por ver si los Ángeles están dispuestos a invertir 500 millones de dólares para mantener a Ohtani, pero ciertamente hay algunos otros equipos que se acercarán a presentarle un cheque en blanco.

Eso está fuera del control de Moreno. Lo que él y los Angelinos pueden controlar es mantener a Ohtani por el resto de la temporada, lo que puede convencer a la superestrella japonesa de quedarse para siempre. Ohtani se somete a una rigurosa preparación fuera del campo solo para mantener su cuerpo saludable. Estos últimos años, Ohtani y los Angelinos parecen haber logrado el equilibrio perfecto entre la carga de trabajo y el descanso para optimizar su desempeño en el campo. Encontrar esa fórmula también les llevó algunas temporadas. No se sabe cuánto tiempo necesitará un período de ajuste Ohtani si se une a un nuevo equipo. Los jugadores de béisbol en particular son criaturas de hábitos, y es posible que Ohtani no se aleje tan fácilmente de su actual zona de confort.

Mientras tanto, los Angelinos pueden seguir tratando de ganarse a Ohtani manteniéndolo, todo mientras demuestran que pueden ser competitivos y ganar, lo último de lo cual es todo lo que el fenómeno bidireccional quiere hacer. Por supuesto, no hay ninguna promesa de que retenerlo por el resto de 2023 equivaldrá a un lugar en los playoffs este otoño, y mucho menos volver a firmarlo en el invierno. Pero tampoco hay garantías de que el paquete comercial elegido por los Angelinos lance una reconstrucción exitosa. Solo pregúntele a los Medias Rojas cómo se sienten realmente sobre el acuerdo de Mookie Betts.

Ahora, ¿pueden los Angelinos ganar un comodín de manera realista? Tienen un calendario brutal por delante, sin duda. Sus próximos enfrentamientos, contra los Azulejos, Bravos , Marineros , Gigantes , Astros , Vigilantes, Rayos y Rojos , en ese orden, serán la prueba más importante del año. Los equipos de playoffs nacen de la superación de calendarios difíciles como el arduo mes de agosto que pronto soportarán los Angelinos. Sin embargo, su perseverancia durante los últimos cuatro meses difíciles proporciona razón suficiente para creer que pueden prevalecer.

Además, las apuestas elevadas solo deberían sacar lo mejor de Ohtani, quien parece saborear estar a la altura de las circunstancias frente a la dificultad ( ver: Clásico Mundial de Béisbol 2023 ). Si, para cuando pase la fecha límite de canjes del 1 de agosto, Ohtani todavía está en la casa club de los Angelinos, o en algún lugar en la trastienda del Truist Park de Atlanta realizando su exigente rutina, solo debería impulsar aún más a un equipo de los Angelinos que, hasta ahora lo ha demostrado, puede competir con la crema de la cosecha. Esa pizarra de agosto será difícil, pero es evidente que los Angelinos están al menos en posición de colarse en los playoffs.

Luego está la pregunta justa de si los Angelinos, incluso con Mike Trout de regreso de la cirugía y liderando un equipo completo y saludable, pueden competir de manera realista en octubre con los problemas de picheo que enfrentan. Más allá de los agujeros en la lista, estos siguen siendo los Angelinos de Los Ángeles de los que estamos hablando, una organización que pisa su propio pie con más frecuencia de lo que pone el pie en la puerta. Incluso ahora, cuando los Angelinos han ganado siete de sus últimos nueve juegos, incluida una barrida sobre los Yankees, las lesiones en todo el equipo son motivo de preocupación.

Así como hay tantas incógnitas sobre el futuro de Ohtani, nadie sabe qué pueden lograr en la postemporada el toletero que lidera las mayores en jonrones, OPS+ y triples y el lanzador asesino que es. Los Angelinos, después de seis años desventurados en el negocio de Ohtani, se deben a sí mismos tratar de ser el equipo para el que juega en su primera experiencia en los playoffs de la MLB.

Han llegado demasiado lejos y están demasiado cerca de los objetivos como para darse la vuelta ahora. El que vayan mantener a Ohtani nos parece lo más atinado. Los recientes movimientos de la franquicia y las declaraciones apuntan que será así. Bien por Moreno.