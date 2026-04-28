Los Dodgers pactan cambio con Toronto antes de medirse a los Marlins Los Dodgers de Los Ángeles no descansan en su misión de blindar el roster y este martes sorprendieron con un cambio de último minuto desde Canadá. Con la mira puesta en la versatilidad y cubriéndose las espaldas por las lesiones, el equipo azul suma una pieza polifacética mientras sacrifica espacio en su lista de lanzadores. ¿Es Tyler Fitzgerald el "comodín" que le faltaba a Dave Roberts?

Los Dodgers de Los Ángeles no solo están ganando juegos, sino también moviendo sus fichas en las oficinas. Horas antes de su segundo choque frente a los Marlins de Miami, la organización anunció la adquisición del utility Tyler Fitzgerald desde los Blue Jays de Toronto a cambio de consideraciones económicas (efectivo).

Este movimiento refuerza la filosofía de la gerencia angelina: nunca se tiene demasiada versatilidad. Fitzgerald, capaz de patrullar tanto el cuadro interior como los jardines, llega para ofrecer ese seguro de vida que todo contendiente necesita durante el maratón de 162 partidos.

Los detalles del canje y el movimiento de roster

Para abrirle un espacio a Fitzgerald en el roster de 40 hombres, los Dodgers tuvieron que realizar un movimiento burocrático pero significativo:

Entra: Tyler Fitzgerald (IF/OF).

Sale (a lista de 60 días): El lanzador derecho Landon Knack , quien fue transferido a la lista de lesionados por tiempo prolongado.

Destino inicial: Se espera que Fitzgerald reporte inicialmente a la sucursal Triple-A en Oklahoma City, donde los Dodgers evaluarán su desempeño antes de un eventual llamado al equipo grande.

¿Qué gana Los Ángeles con Fitzgerald?

En una temporada donde las lesiones y el cansancio suelen pasar factura, contar con un jugador que pueda cubrir múltiples posiciones es oro puro. Fitzgerald no viene a ser una superestrella inmediata, pero sí a fortalecer la estructura del equipo. El club confirmó la noticia a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), dejando claro que la prioridad es la “profundidad organizacional”.

Mientras tanto, los Dodgers buscan extender su racha ganadora tras imponerse en el primer juego de la serie ante Miami el lunes. Aunque este cambio no alterará el lineup de esta noche, le da a Dave Roberts una herramienta más en la recámara para cuando surjan los desafíos inevitables de la campaña.

¿Cree usted que los Dodgers están haciendo bien en acumular jugadores de rol o deberían estar buscando un nombre de más peso para la rotación abridora tras la baja de Knack? ¡Saquen su bandera y opinen, que en el béisbol los juegos también se ganan en la oficina!