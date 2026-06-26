El talento de la República Dominicana volvió a demostrar su inmenso peso en el béisbol organizado de las Grandes Ligas. Tras concluir de manera oficial la Fase 1 del escrutinio popular impulsado por la MLB, un selecto grupo de cinco peloteros quisqueyanos logró avanzar a la Fase 2, manteniéndose firmes en la exigente carrera por conseguir la titularidad en las alineaciones de la Liga Americana y la Liga Nacional.
Los resultados de esta primera etapa revelaron a los dos jugadores más votados por cada posición en sus respectivos circuitos (y a los seis mejores guardabosques), quienes ahora se medirán en un formato de eliminación directa. El grupo de la “plátano power” está compuesto por los consagrados Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto y Teóscar Hernández, junto a las emergentes figuras Junior Caminero y Jesús Sánchez.
Así quedaron las llaves de los dominicanos en la Fase 2
La lucha en las urnas digitales será encarnizada a partir del próximo lunes, y nuestros compatriotas necesitarán el voto masivo del país para asegurar su puesto en el Citizens Bank Park de Filadelfia:
Vladimir Guerrero Jr. (Azulejos de Toronto): El inicialista lidera la contienda en la primera base de la Liga Americana, donde se medirá cara a cara contra el sorprendente novato de los Yankees, Ben Rice.
Junior Caminero (Rays de Tampa Bay): El mega prospecto criollo avanzó en la antesala (tercera base) del nuevo circuito y sostendrá un duelo electrizante contra el japonés Kazuma Okamoto (Azulejos).
Juan Soto (Mets de Nueva York) y Teóscar Hernández (Dodgers de Los Ángeles): Ambos cañoneros se metieron entre los seis jardineros más votados del viejo circuito y pelearán las tres plazas titulares de la pradera junto a Ronald Acuña Jr., Andy Pagés, Brandon Marsh y Michael Harris II.
Jesús Sánchez (Azulejos de Toronto): El nativo de Higüey dio la gran sorpresa de la Fase 1 al colarse en la prestigiosa lista de los seis finalistas para los jardines de la Liga Americana.
Los más votados y las reglas de la Fase 2
La Fase 1 dejó como líderes absolutos a nivel global al segunda base Ernie Clement (Azulejos de Toronto) en la Liga Americana con 3,232,932 sufragios, y al fenómeno japonés Shohei Ohtani (Dodgers de Los Ángeles) en la Liga Nacional con 3,341,257 votos, asegurando ambos su plaza como titulares automáticos gracias al fervor de la fanaticada.
Para el resto de los candidatos, la decisiva Fase 2 arrancará oficialmente este lunes al mediodía y concluirá el jueves 2 de julio al mismo horario. Durante este período de 96 horas, los fanáticos de todo el planeta podrán votar una vez cada 24 horas a través de las plataformas de MLB para vestir de gala el Juego de Estrellas con el inconfundible sello tricolor de la República Dominicana. ¡A votar masivamente!