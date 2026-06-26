Los dominicanos que avanzan a la Fase 2 en las votaciones para el Juego de Estrellas 2026 Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, Teoscar Hernández, Junior Caminero y Jesús Sánchez superaron el primer corte del voto popular y buscarán sellar su boleto como titulares en el Clásico de Mitad de Temporada.