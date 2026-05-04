Ya llevamos más del 20% de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, y el béisbol latino tiene mucho que celebrar. De los ocho premios mensuales de marzo/abril entregados por MLB, tres fueron a parar a manos de jugadores hispanohablantes: el cubano Yordan Álvarez, el dominicano José Soriano y el venezolano Ildemaro Vargas. Una demostración de que el talento latino sigue siendo el motor del béisbol más importante del mundo.

Jugador del Mes — Liga Americana: Yordan Álvarez (Astros)

El regreso de Yordan Álvarez al béisbol de élite ha sido tan contundente que parece que nunca se fue. Después de perderse casi toda la temporada 2025 por lesión — solo disputó 48 partidos — el primera base cubano de los Astros de Houston recordó al mundo por qué es uno de los mejores bateadores del planeta.

Sus números de abril son de otro nivel: .356/.462/.737, con un OPS de 1.199, el mejor de todas las Grandes Ligas. Conectó 12 jonrones, igualando a Aaron Judge y Munetaka Murakami como los líderes del mes en esa categoría. Y lo más llamativo para un bateador de poder: tuvo más bases por bolas (21) que ponches (14), una combinación de disciplina y contacto que muy pocos pueden presumir.

Es el tercer premio al Jugador del Mes en la carrera de Álvarez, pero el primero desde septiembre/octubre de 2023. El Toro está de vuelta.

Jugador del Mes — Liga Nacional: Ildemaro Vargas (Diamondbacks)

Entre superestrellas y nombres conocidos, un jugador de 34 años con OPS de por vida de .646 se robó el premio más importante de la Liga Nacional. Ildemaro Vargas, el utility venezolano de los Diamondbacks de Arizona, vivió el mes de abril de su vida.

El venezolano entró en mayo con promedio de .378, siendo pieza clave en la parte gruesa de la alineación de Arizona. Conectó hit en cada uno de sus primeros 24 partidos del 2026, parte de una racha de 27 juegos consecutivos con imparable que se remonta a la temporada pasada y que terminó el sábado ante los Cachorros — la más larga para un venezolano en la historia de MLB y la segunda más extensa en la historia de los Diamondbacks.

Es el primer Diamondback en ganar el premio al Jugador del Mes de la Liga Nacional desde Corbin Carroll en agosto de 2024, y el noveno en la historia del equipo. Un logro que nadie — absolutamente nadie — tenía en su radar al inicio de la temporada.

Lanzador del Mes — Liga Americana: José Soriano (Angelinos)

El dominicano José Soriano no solo lidera las Grandes Ligas en efectividad. Es, en este momento, el lanzador más dominante del béisbol. Sus números de abril son históricos en el sentido más literal de la palabra.

El derecho de los Angelinos de Los Ángeles cerró el mes con una ERA de 0.84, la mejor de todos los lanzadores calificados en MLB. Permitió apenas cuatro carreras en siete aperturas, limitando a los rivales a un promedio de bateo de .163, la quinta marca más baja entre los lanzadores calificados.

Pero el dato que lo convierte en un caso único en la historia: Soriano se convirtió en el primer lanzador desde al menos 1900 en permitir una sola carrera o menos en sus primeras seis aperturas de una campaña — excluyendo a los “openers”. Un récord que habla de una consistencia casi imposible de mantener.

Es el primer Angelino en ganar el premio al Lanzador del Mes de la Liga Americana desde Matt Shoemaker en agosto de 2014, y el cuarto en la historia de la franquicia. Para el béisbol dominicano, es un motivo de orgullo enorme.

Lanzador del Mes — Liga Nacional: Shohei Ohtani (Dodgers)

Si Soriano es el mejor lanzador de la Liga Americana, Shohei Ohtani lo es de la Nacional. El japonés de los Dodgers regresó al montículo a tiempo completo en 2026 y está siendo, una vez más, imposible de categorizar.

Entre todos los lanzadores con al menos 30 entradas lanzadas, la ERA de 0.60 de Ohtani es la mejor de todo el béisbol. Es la quinta mejor efectividad de un Dodger en sus primeras cinco aperturas desde que la carrera limpia se convirtió en estadística oficial en la Liga Nacional en 1912.

Es el primer premio al Lanzador del Mes en la carrera de Ohtani, aunque ya acumula seis premios al Jugador del Mes. Sí: el hombre que ya ganó como bateador ahora también gana como lanzador. Simplemente no tiene límites.

Novato del Mes — Liga Americana: Kevin McGonigle (Tigres)

El campocorto de 21 años de los Tigres de Detroit llegó al Día Inaugural como titular y respondió de inmediato. Debutó con un juego de cuatro hits, convirtiéndose en el vigésimo primer jugador desde 1900 en lograrlo en su primer partido en MLB. Cerró abril con línea de .328/.426/.509 y OPS de .935. El futuro de Detroit tiene nombre.

Novato del Mes — Liga Nacional: Sal Stewart (Rojos)

El joven de 22 años y ascendencia cubana de los Rojos de Cincinnati terminó abril con 15 extrabases — incluyendo nueve jonrones — y un slugging de .570, el más alto entre todos los novatos calificados. Junto al dominicano Elly De La Cruz, Stewart es el ancla de un equipo de Cincinnati que se perfila como contendiente real en la Liga Nacional.

Relevistas del Mes

En la Liga Americana, Louis Varland de los Azulejos de Toronto fue prácticamente imbatible: ERA de 0.56, 26 ponches en 15 entradas y tasa de ponches del 43.3%, la segunda más alta de MLB.

En la Liga Nacional, Mason Miller de los Padres de San Diego siguió siendo el relevista más dominante del béisbol. Su tasa de swings y fallos (55.9%) y su tasa de ponches (53.7%) son las más altas de MLB entre los lanzadores con al menos 10 entradas. Ya se habla de él en la conversación del Cy Young.

El béisbol latino, en su mejor momento

Tres premios en un mes. Yordan recordando que es élite. Soriano escribiendo historia. Vargas demostrando que la edad es solo un número. El béisbol latino no solo participa en las Grandes Ligas — las domina.