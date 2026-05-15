Los Orioles de Baltimore hicieron un movimiento en el roster este viernes antes de su partido ante los Nacionales de Washington. Los Atléticos de Oakland anunciaron que el lanzador derecho Eduarniel Núñez fue canjeado a Baltimore a cambio de consideraciones en efectivo. En un movimiento correspondiente, el también derecho Christian Roa fue designado para asignación, según reportó Roch Kubatko.

El contexto: las lesiones siguen golpeando a Baltimore

El movimiento llega en un momento complicado para los Orioles. Esta semana se reveló que el infielder Jordan Westburg se perderá el resto de la temporada tras someterse a una cirugía de codo — otra baja significativa para un equipo que ha visto cómo las lesiones han jugado un papel central en su bajo rendimiento esta temporada.

Baltimore ha tenido una campaña irregular, y las lesiones han sido el denominador común de sus problemas. Agregar un brazo al bullpen es una respuesta directa a esa realidad.

¿Qué aporta Núñez?

El derecho Eduarniel Núñez llega a Baltimore desde la organización de los Atléticos. Su incorporación busca dar profundidad a un cuerpo de relevistas que ha sido uno de los puntos débiles de los Orioles en esta temporada irregular.