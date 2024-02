Los Orioles de Baltimore van a por Jesús Luzardo, ¿podrán conseguirlo? Rival eterno de los Yankees y los Medias Roja, y otros equipos más apunta por destacado jugador.

La agrupación conocida como los Orioles de Baltimore en esta ocasión se aprovecha de un pequeño momento de descuido de los grupos, los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston (los Medias Rojas) para intentar conseguir a uno de los mejores lanzadores abridores de las Grandes Ligas por causa de que uno de sus mejores lanzadores se añadió a la lista de peloteros lesionados que iniciaran esta temporada 2024 de la MLB (Major League Baseball), este pitcher que se lesionó se trata de nadie más ni nadie menos que Kyle Edward Bradish un lanzador profesional de 27 años de edad que debutó en la MLB hace apenas dos años, Kyle como se mencionó anteriormente había demostrado ser un jugador excepcional para los Orioles, pero decepcionantemente por causa de su lesión es más que probable que no participe en los primeros meses de la competencia de béisbol estadounidense o por lo menos que no participe como lanzador ya que por el momento se desconoce la gravedad de su herida, así que no es bueno asegurar nada sin pruebas contundentes, pero debido a la forma en que ha estado actuando la escuadra proveniente de Baltimore es bastante probable que se haya hecho una lesión que lo incapacite para jugar por lo menos un tiempo, por lo tanto si lo vemos de esa forma es natural que busquen un reemplazo para que cumpla con las funciones de Bradish y hablando de ese reemplazo, el jugador que los reemplazaría en dado caso que lo obtengan es Jesús Guillermo Luzardo un pelotero y lanzador profesional de 26 años de edad, nacido en el país de Perú que actualmente forma parte de la organización conocida como los Marlins de Miami, uno de los escuadrones más importantes en lo que se refiere al béisbol estadounidense.





Pues si como hemos dicho la escuadra originaria de Baltimore tiene en su planes obtener a Luzardo y para ello están considerado hacer un intercambio con los Marlins, por quien no se sabe ya que como dije lo están considerando no es algo con una absoluta seguridad, pero de lo que si sabe es que han posado su vista sobre él ya que incluso según unos informantes los Orioles ya se han puesto en contacto con la escuadra de Miami par hablar acerca del tema, ese dichoso contacto o mejor conversación puede ser lo que defina el destino del peruano Jesús para temporada 2024 de la MLB.

La posibilidad de que los Orioles obtengan a Jesús Luzardo es todo un enigma ya que los Marlins no van a soltar a un buen jugador tan fácil, pero en dado de que logren conseguir a Luzardo, el escuadrón originario de Baltimore tendrá a un excelente jugador de béisbol con sus propias virtudes que cubrirá con creces el vacío dejado por Bradish. Lo que va a pasar a continuación en el futuro será que va a dejar a todos con los ojos abiertos.