Los Orioles firman al veterano Tommy Pham con un contrato de ligas menores: 13 años en la MLB y 11 equipos El jardinero de 37 años reportará al Triple-A Norfolk Tides con opción de salida en junio si no es llamado al equipo grande. Baltimore busca profundidad en el outfield mientras lucha por salir del tercer lugar en el Este.

Después de optar por la agencia libre en abril, el veterano Tommy Pham encontró un nuevo hogar. Los Orioles de Baltimore firmaron oficialmente al jardinero de 37 años con un contrato de ligas menores, según reportó Jon Heyman del New York Post. Pham reportará al Triple-A Norfolk Tides — pasando primero por el complejo de entrenamiento del equipo en Sarasota, Florida.

Los detalles del contrato

El acuerdo incluye una cláusula de salida que le permitiría convertirse en agente libre a principios de junio si los Orioles no lo llaman al equipo grande. Una salvaguarda que le da a Pham la flexibilidad de buscar otra oportunidad si Baltimore no lo necesita.

El hombre de los 11 equipos

La carrera de Pham en la MLB es un recorrido por prácticamente toda la liga. Desde su debut en 2014 con los Cardenales de San Luis, ha vestido la camiseta de 11 franquicias diferentes:

Cardenales → Rays → Padres → Rojos → Red Sox → Mets → Diamondbacks → Medias Blancas → Reales → Piratas → Orioles

En el camino, realizó cinco apariciones en playoffs con los Cardenales, Padres, Diamondbacks y Reales — incluyendo una aparición en la Serie Mundial con los Diamondbacks en 2023.

Los números de una carrera sólida

Su última temporada completa fue con los Mets en 2025:

.245 de promedio

10 jonrones

52 carreras impulsadas

96 hits

En su carrera completa acumula:

.256 de promedio de por vida

1,081 hits

149 jonrones

522 carreras impulsadas

Lo que aporta a Baltimore

Pham llega a los Orioles con tres activos claros:

1. Disciplina en el plato — conocido por su paciencia y selectividad

2. Poder desde la derecha — una dimensión que Baltimore puede aprovechar

3. Versatilidad defensiva — puede jugar los tres jardines

4. Liderazgo veterano — 13 años de experiencia en la liga

El contexto: los Orioles necesitan ayuda

Baltimore llega a este movimiento con récord de 20-25 — tercero en la División Este de la Liga Americana — en una temporada marcada por las lesiones y el bajo rendimiento. Agregar a un veterano como Pham al sistema de ligas menores es una apuesta de bajo riesgo con potencial de alto impacto si llega al equipo grande.