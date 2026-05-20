Los Piratas suben al dominicano Wilber Dotel: ERA de 1.35 en tres apariciones y listo para reforzar el bullpen de Pittsburgh El diestro dominicano se integró al equipo este miércoles en San Luis. Ha lanzado 6.2 entradas con efectividad de 1.35 en sus tres apariciones con el equipo grande. Isaac Mattson baja al Triple-A Indianápolis para trabajar en sus dificultades recientes.

Los Piratas de Pittsburgh siguen buscando soluciones para un bullpen que ha tenido sus altibajos en 2026 — y esta vez la respuesta viene desde República Dominicana. El diestro Wilber Dotel fue subido al equipo grande este miércoles, cuando el club se encontraba en San Luis para enfrentar a los Cardenales.

Para crear espacio en el roster, los Piratas enviaron al relevista Isaac Mattson al Triple-A Indianápolis.

Los números que justifican la llamada

Dotel no llega al equipo grande como una apuesta a ciegas. En sus tres apariciones previas con Pittsburgh, el dominicano demostró que puede competir al más alto nivel:

Apariciones: 3

Entradas lanzadas: 6.2

ERA: 1.35

Velocidad de recta: Parte alta de las 90 mph

Una efectividad de 1.35 en tiempo limitado es exactamente el tipo de muestra que convence a una organización de que el jugador está listo. Dotel ha demostrado que puede lanzar a nivel de Grandes Ligas — y los Piratas lo necesitan.

El rol que tendrá en el bullpen

Dotel aportará profundidad al bullpen de Pittsburgh y se perfilará como un relevista de episodios intermedios — esos innings del quinto al séptimo donde los juegos suelen definirse antes de llegar a los cerraderos.

Su recta en la parte alta de las 90 mph le da herramientas para enfrentar a bateadores de ambas manos, y su capacidad de absorber entradas en situaciones de presión media es exactamente lo que los Piratas necesitan mientras buscan estabilizar su cuerpo de lanzadores.

El otro lado del movimiento: Mattson al Triple-A

Isaac Mattson ha sido uno de varios relevistas del bullpen de Pittsburgh que han enfrentado obstáculos en 2026. Su efectividad de 4.12 en 21 partidos no es alarmante por sí sola — pero el hecho de que haya concedido 7 carreras limpias desde el 30 de abril encendió las alarmas en la organización.

El tiempo en el Triple-A le permitirá a Mattson trabajar en los aspectos que necesita corregir, lejos de la presión del juego de Grandes Ligas. No es una señal de que su carrera en Pittsburgh esté en riesgo — es una oportunidad para encontrar el rumbo antes de regresar.

El orgullo dominicano en Pittsburgh

Wilber Dotel se suma a una lista de peloteros quisqueyanos que han vestido la camiseta de los Piratas a lo largo de los años. Su llegada al equipo grande — con números que respaldan la decisión — es una muestra más del talento que sigue produciendo República Dominicana para el béisbol de las Grandes Ligas.

Este miércoles en San Luis, Dotel tiene su oportunidad. Y los números dicen que está listo para aprovecharla.