Los Reales de Kansas City sueltan un “bombazo” de $1,900 millones para su nuevo estadio Los Reales dejan el Kauffman Stadium tras más de medio siglo para mudarse al mismísimo "cogollo" del centro. Con un proyecto multimillonario que incluye hoteles y tiendas, el equipo busca darle a sus fans una experiencia de Grandes Ligas a otro nivel. ¿Podrá el centro de la ciudad con el tráfico de un juego de pelota?

Agárrese, porque los Reales de Kansas City acaban de oficializar un plan que va a cambiar la cara de su ciudad para siempre. Se acabó la incertidumbre: la franquicia anunció un acuerdo de $1,900 millones de dólares para construir un estadio vanguardista en el corazón del centro de Kansas City, Missouri.

Este no es solo un play de pelota; es un monstruo de proyecto de uso mixto que, en total, moverá unos $3,000 millones. Los Reales se despiden del icónico Kauffman Stadium, donde compartieron vecindario con los Chiefs de la NFL por 54 años, para mudarse a la zona de Crown Center, cerquita de la famosa Union Station.

¿Quién paga los platos rotos? El bolsillo de los Reales vs. Fondos Públicos

Como siempre pasa en estos proyectos, la pregunta del millón es: ¿de dónde sale el dinero? John Sherman, el mandamás de los Reales, explicó que dos tercios de la inversión vendrán de fuentes privadas. ¡Sí, señores, los dueños están sacando de su bolsillo!

El resto se cubrirá con fondos públicos, pero el alcalde Quinton Lucas trajo paz a los residentes confirmando que no habrá nuevos impuestos. El ayuntamiento aprobó un plan de financiamiento de $600 millones para apoyar la obra. El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, también dio su bendición, dejando claro que los Reales se quedan en el estado porque ahí es donde pertenecen.

Adiós a los Chiefs: Un divorcio deportivo

Este anuncio llega poco después de que los Kansas City Chiefs decidieran mudarse al otro lado de la frontera, hacia Kansas, para construir su propio estadio techado de $3,000 millones. Tras el rechazo de los votantes a renovar los estadios actuales en 2024, los Reales decidieron tomar su propio camino y demostrar que pueden brillar solos en el centro.

Lo que trae el nuevo estadio:

Capacidad moderna: Una experiencia vanguardista para los fanáticos.

Transporte: Conexión directa mediante tranvía con el distrito Power and Light.

Empleos: Se estima la creación de más de 20,000 puestos de trabajo durante la construcción.

Ubicación: Cerca de donde la gente vive y trabaja, facilitando el acceso.

A pesar de la emoción, los vecinos de barrios como Union Hill y Beacon Hill ya pusieron el grito al cielo por el posible caos del tráfico y el parqueo los días de juego. ¡Ya usted sabe el juidero que se va a armar en esa zona!

¿Usted cree que mudar el estadio al centro es un “palo” para el equipo o será un dolor de cabeza para los ciudadanos? ¡Saquen su bandera de los Reales, armen el debate en el colmado y opinen, que la MLB está moviendo millones!