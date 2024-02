Los Tiburones de la Guaira a un solo mordisco de la semifinal, ¿podrán lograrlo? Los representantes de Venezuela, los Tiburones de la Guaira están a un solo partido de la semifinal.

Tras un largo camino, la agrupación que con todas la de ley se ganó el derecho de representar a su país Venezuela en la Serie del Caribe 2024, los Tiburones de la Guaira están muy cerca de llegar a la semifinal, un paso significativo para obtener la corona del mar Caribe pero antes de ir hacia allá tienen que enfrentarse al grupo representativo de Nicaragua, los Gigantes de Rivas, equipo que por cierto estará fuera de la competencia después de este partido, dando a entender que sin importar cual fuere el resultado, la manada de bestias marinas estará dentro de las semifinales, aunque he de declarar que los resultados de este juego si afectarán los resultado ya que una victoria por parte de los nicaraguenses podría provocar una bajada de autoestima para los tiburones azules de Venezuela y la misma victoria por parte de Nicaragua sería por lo menos un éxito que llevar de regreso a su hogar. No obstante cabe recalcar que la entrada a la semifinal es inminente por parte de la escuadra azul venezolana pero tengo que decir lo siguiente acerca de este hecho y es que a pesar de que este es un gran paso hacia la meta de conseguir su primer campeonato caribeño, este objetivo no será nada fácil por causa de que tendrán formidables oponentes de su mismo nivel e incluso de un nivel mayor, además de que no se sabe que futuros acontecimientos les podría evitar su entrada hacia la semifinal, pero no es por ser pesimista sino aconsejar que se cuiden muy bien y sean precavidos, ya que como dicen “el diablo anda suelto”.

Esta contienda promete ser bastante emocionante ya que se podrá apreciar el ataque final de los Gigantes de Rivas o la oportunidad de los Tiburones de Guaira de imponerse en esta competencia conocida por todo el mundo, algo que debemos que cabe resaltar es que la posibilidades de ganar este enfrentamiento por parte de Nicaragua son bastante escasas por causa y por lo observado de su pobre desempeño durante el desarrollo del Clásico Caribeño dando como resultado el no haber obtenido ni un solo juego ganado, por otro lado, por parte de Venezuela, los tiburones no tienen mucho que ganar ni mucho que perder, pero algo que si tienen es el chance de demostrar que son un grupo que tienen capacidades más que suficientes para acceder a la semifinal.





Lo que se va a observar en este partido va ser algo que dejara a todos con las bocas abiertas porque quien sabe, actualmente Nicaragua es como un animal severamente herido, y ya saben lo que dicen de los animales heridos que son mucho más peligrosos que los sanos, o también puede suceder otro resultado más como un empate, pues bueno el sitio donde se verá esto en el LoanDepot Park (estadio de los Marlins), en Miami a las 9:30 de la noche según el horario dominicano.