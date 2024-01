Los tiburones renuevan su dentadura, ¿podrán convertirse en los reyes del mar Caribe? Llegan los refuerzos para el representante de Venezuela, ¿derrotarán a sus rivales?

El equipo que representa a la República Bolivariana de Venezuela para la competencia caribeña más esperada de todas, la Serie del Caribe 2024, los Tiburones de la Guaira han conseguido unos refuerzos esplendidos provenientes de los grupos de béisbol más prominentes de Venezuela con el fin de forma una escuadra capaz de derrotar a cualquiera que se ponga en medio de su camino hacia la corona del Clásico Caribeño más querida de todas. Tengan confianza en que este grupo conformado por las más feroces bestias provenientes de las aguas más profundas y frías del mar, tienen unas probabilidades muy favorables de colocarse entre los cuatro competidores que disputaran la semifinal. A la escuadra azul venezolana aún le queda mucho por demostrar, y tengan por seguro de que esta agrupación de monstruos marinos todavía tienen varios trucos guardados bajo la manga que sorprenderán a cualquiera que los presencien.

Hasta ahora se han confirmado 10 peloteros de diferentes equipos que se unirán a la manada marina y estos son: Jhoulys Chacín (lanzador), Silvino Bracho (lanzador), Anthony Vizcaya (lanzador), Jorgan Cavanerio (lanzador), Hérnan Pérez (utility), Alexi Amarista (infield), Wilfredo Tovar (infield), Odúvel Herrera (jardinero central), Ramón Flores (jardinero) y Wilson Ramos (receptor). Estos son la dentadura que ha vuelto más potente la mordida del tiburón, haciendo que las oportunidades de obtener la corona del mar Caribe aumente drásticamente para el equipo venezolano, he de decir que en estos momentos la escuadra proveniente de Venezuela luce como uno de los adversarios más formidables para el torneo caribeño pero que sea fuerte no significa que se invencible ya que como dicen, entre más grandes son mas duro caen. Podemos declarar que las chances de equipo de hacerse con la victoria definitiva del son grandes, no obstante nadie está inhibido de la capacidad del perder.

En estos momentos se está organizando el primer partido del equipo venezolano, que será en contra de las terrestres más poderosas de la República Dominicana, los Tigres del Licey, un grupo de felinos que han demostrado ser de los oponentes más duros de la competición en todo momento. El juego será el jueves de esta semana en el estadio de los Marlins, en la ciudad de Miami, en Estados Unidos que será a las 9:30 de la noche según el horario dominicano, este lugar será el primer paso hacia la corona de cualquiera de los dos equipos así que deben procurarar darlo bien si realmente quieren llegar al éxito.