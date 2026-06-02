El mercado de cambios en las Grandes Ligas se mantiene en constante ebullición y el nombre de Tarik Skubal se ha posicionado en el centro de atención de las oficinas de los Yankees de Nueva York. La gerencia de la organización del Bronx ha manifestado un interés real en adquirir al estelar abridor de los Tigres de Detroit, aunque bajo una postura sumamente cautelosa que prioriza proteger el futuro de sus ligas menores.
De acuerdo con los informes provistos por el analista Jim Bowden para el portal comercial The Athletic, la directiva neoyorquina únicamente avanzará en las conversaciones si las exigencias de Detroit se enmarcan en un precio considerado razonable, descartando de plano cualquier escenario que implique entregar de forma masiva a sus mejores promesas por un pacto a corto plazo.
La propuesta sobre la mesa y el panorama de la rotación
A diferencia de las agresivas estrategias financieras que caracterizaron al equipo en épocas anteriores, la gerencia encabezada por Brian Cashman proyecta un movimiento más conservador:
Los nombres en la mesa: Las discusiones iniciales giran en torno a un paquete moderado que incluiría al jardinero Spencer Jones y al lanzador Ben Hess, una propuesta que queda estrictamente sujeta a que los exámenes médicos de Skubal resulten completamente favorables.
Profundidad en el montículo: Los Yankees no muestran una urgencia absoluta debido a la solidez actual de su rotación titular, comandada por los brazos de Gerrit Cole y Carlos Rodón, junto al soporte de los jóvenes lanzadores Cam Schlittler y Will Warren.
Inestabilidad con el madero: El verdadero incentivo para buscar un impacto inmediato radica en las marcadas rachas ofensivas que ha experimentado la alineación este año, alternando períodos de alto poder con prolongados baches de producción. Sin embargo, la ofensiva de los Yankees ha sido una montaña rusa esta temporada. Han tenido rachas donde se volaron la barda, pero también largos baches donde no le pegan ni al aire. Por eso, la directiva busca ese impulso extra que los saque de la sequía de títulos y los ponga de nuevo en la Serie Mundial.
El valor del Cy Young y las dudas en las negociaciones
Tarik Skubal llega a este período consolidado como el lanzador más dominante del nuevo circuito, respaldado por la obtención unánime del premio Cy Young en las temporadas de 2024 y 2025, incluyendo una histórica Triple Corona de pitcheo. Tarik Skubal llega a la temporada 2026 consolidado como el mejor lanzador de la Liga Americana, tras ganar el premio Cy Young de forma unánime en 2024 y 2025. En 2024, logró la Triple Corona de pitcheo con récord de 18-4, efectividad de 2.39 y 228 ponches. No obstante, las proyecciones económicas de su próximo contrato en la agencia libre superan los 350 millones de dólares, lo que genera dudas sobre la viabilidad de la inversión a largo plazo. Skubal apunta a un contrato masivo en la agencia libre, con proyecciones que superan los 350 millones de dólares. La pregunta es si alguien, incluso los Yankees, está dispuesto a pagar ese precio por un lanzador que podría irse en un par de años.
Por el lado de los Yankees, a este factor se suma la reciente devaluación de Spencer Jones, pieza central del canje, quien tras un breve paso por las Grandes Ligas en mayo debió ser degradado a la sucursal Triple-A debido a un promedio de bateo de apenas .167 y una preocupante tasa de ponches del 44.4 por ciento en diez compromisos disputados, lo que pone en perspectiva el riesgo de incluirlo como pieza central en un cambio.
Con los Tigres de Detroit mostrando un rendimiento inconsistente en las últimas semanas, los reconocidos periodistas Ken Rosenthal y Bob Nightengale coinciden en que la salida del zurdo podría acelerarse antes del límite reglamentario de cambios fijado para el próximo 3 de agosto. Mientras tanto, los Tigres no han mostrado señales claras de querer reconstruir, pero un traspaso de Skubal es cada vez más probable, sobre todo si Detroit no levanta el vuelo en las próximas semanas.